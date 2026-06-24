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দুপুরের পর জেলায় জেলায় প্রবল বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, বৃহস্পতিবার থেকে দমকা হাওয়া-সহ প্রবল দুর্যোগ

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান  এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায়। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:53 AM IST
দুপুরের পর জেলায় জেলায় প্রবল বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, বৃহস্পতিবার থেকে দমকা হাওয়া-সহ প্রবল দুর্যোগ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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