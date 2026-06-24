/দুপুরের পর জেলায় জেলায় প্রবল বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, বৃহস্পতিবার থেকে দমকা হাওয়া-সহ প্রবল দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে আজ থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। শুক্রবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটা বাড়বে। উইকেন্ডে বিঘ্নিত হতে পারে উত্তরের স্বাভাবিক জনজীবন।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। কয়েকটি জেলায় দুপুরের পর কমলা এবং বাদবাকি জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে জারি হতে পারে হলুদ সতর্কতা। সন্ধ্যার পর পশ্চিমের কিছু জেলায় লাল সতর্কতা জারি হতে পারে। কারণ বৃষ্টি খুব বেশি না হলেও এই জেলাগুলিতে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের সতর্কতা থাকবে।
রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা। উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে।
উইকেন্ডে ফের দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দুর্যোগের আশঙ্কা শনি ও রবিবার। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত। সঙ্গে ধস নামার আশঙ্কা পার্বত্য এলাকায়। শুক্রবার দুপুরের পর থেকে আবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। জারি হবে কমলা সতর্কতা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। শনিবার ও রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা অথবা লাল সতর্কতা। শনি ও রবিবার অতিবৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কমবে পাহাড়ে। ধস নামতে পারে বিভিন্ন এলাকায়। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। বিপদজনক স্তরে উঠে নদীর জল নিচু এলাকায় প্লাবন ঘটাতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায়। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।
কাল থেকে পরবর্তী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলাতে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
কলকাতায় বিগত কয়েকদিনের তুলনায় আজ কিছুটা কম থাকতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি ফিরবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। ফলে গুমোট ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি বহাল থাকবে বৃষ্টির আগেপরে। কলকাতায় ফের বৃষ্টি বাড়বে উইকেন্ডে। শুক্র শনি রবি বাড়তে পারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি।
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