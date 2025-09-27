Bengal Weather Update: পঞ্চমীতে ব্যাপক বৃষ্টি, অষ্টমীতে নিম্নচাপ! ফের দুর্যোগের আশঙ্কা বাংলায়...

Bengal Weather Update: পঞ্চমীতে ব্যাপক বৃষ্টি, অষ্টমীতে নিম্নচাপ! ফের দুর্যোগের আশঙ্কা বাংলায়...
Durga Puja Weather: ফের দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে। ষষ্ঠী থেকে সোমবার সপ্তমী এবং মঙ্গলবার অষ্টমীর সন্ধ্যে পর্যন্ত খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি নেই কলকাতায়। অষ্টমীর রাত থেকে পরিস্থিতি পাল্টাবে। বাড়বে বৃষ্টি। নবমী, দশমী দুর্যোগের আশঙ্কা।
অয়ন ঘোষাল: চতুর্থীর রাতে ফের দাপিয়ে বৃষ্টি কলকাতায়। ২১ মিলিমিটার বৃষ্টিতে রাতে ঠাকুর দেখায় বিঘ্ন। সোমবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে কলকাতায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১৩ মিলিমিটার। এরমধ্যে সোমবার রাতের ওই অতি প্রবল বৃষ্টির পরিসংখ্যান ধরা আছে।
আরও পড়ুন:Breaking News LIVE Update: ঠাকুর আনতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! তিনজনের মৃত্যু...
পঞ্চমী:
আজ শনিবার পঞ্চমীতে বাড়বে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি উপকূল-সহ সংলগ্ন চার জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে মেঘলা আকাশ দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে পুজোর বাকি দিনগুলিতেও। তবে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ক্রমশ কমবেই বৃষ্টির পরিমাণ। বৃষ্টি অনেকটা বেড়ে যাবে অষ্টমী রাত নবমী এবং দশমিতে। ফের দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে।
নিম্নচাপ:
মধ্য বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ আর কিছুক্ষণের মধ্যে দক্ষিণ উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। এর প্রভাবে শনিবার পঞ্চমীতে মেঘলা আকাশ দিনভর কয়েক পশলা বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূলের জেলাতে।
অষ্টমীতে ঘূর্ণাবর্ত:
অষ্টমীতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগরে। সেটিও নিম্নচাপ হতে চলেছে বলে এখনও পর্যন্ত অনুমান আবহাওয়া দফতরের। অষ্টমীর রাত থেকে বাড়বে বৃষ্টি। নবমী, দশমী দুর্যোগের আশঙ্কা।
উত্তাল সমুদ্র:
একটার পর একটা নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। বাংলা এবং ওড়িশা মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা।
আজ পঞ্চমী শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিমের বাঁকুড়া জেলাতে। কলকাতাতেও মাঝারি বৃষ্টি দু-এক পশলা হতে পারে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। উপকূলের জেলায় ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না মেষ, স্বার্থপর হলেই বিপদে পড়বেন সিংহ...
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে পঞ্চমীতে দুই জেলাতে ভারী বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। পার্বত্য এলাকার জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে ষষ্ঠী রবিবার পর্যন্ত। মালদা ও দিনাজপুরে সোমবার সপ্তমীর দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
পঞ্চমীর সকালে কলকাতায় রোদের দেখা মিললেও ক্রমশ পাল্টাবে পরিস্থিতি। সকালে রোদ এবং অসহ্য ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। বেলা বাড়লে প্রথমে আংশিক এবং পরে সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। দুপুরের পর বা বিকেলের দিকে বজ্র বিদ্যুৎ সহ দুই এক পশলা মাঝারি বৃষ্টি।
কলকাতা:
কাল ষষ্ঠী থেকে সোমবার সপ্তমী এবং মঙ্গলবার অষ্টমীর সন্ধ্যে পর্যন্ত খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি নেই কলকাতায়। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। বৃষ্টি কমে গেলেই ঠাকুর দেখা যাবে। অষ্টমীর রাত থেকে পরিস্থিতি পাল্টাবে। নবমী দশমী দুই এক পশলা ভারী এবং একাধিক পশলা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে কলকাতায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)