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প্রবল বৃষ্টিতে বিপত্তি! মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু আট মাসের শিশুর

Purulia rain tragedy:  হাসপাতালে  নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের  জ্যোঁতিয়াট্যাড় গ্রামে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:10 PM IST
প্রবল বৃষ্টিতে বিপত্তি! মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু আট মাসের শিশুর
Image Credit: দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু আট মাসের শিশুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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