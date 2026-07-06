/প্রবল বৃষ্টিতে বিপত্তি! মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু আট মাসের শিশুর

মনোরঞ্জন মিশ্র: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যয়। মাটির দেওয়ার চাপা পড়ে প্রাণ গেল আট মাসের শিশুর!হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের জ্যোঁতিয়াট্যাড় গ্রামে।
আজ, সোমবার সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল পুরুলিয়ার সর্বত্রই। স্থানীয় সূত্রে খবর,পুঞ্চা ব্লকের জ্যোঁতিয়াট্যাড় গ্রামে বাড়িরই মাটির। প্রবল বৃষ্টিতে হঠাত্ একটি বাড়ি দেওয়াল ভেঙে পড়ে। চাপা পড়ে যায় আট মাসের শিশুটি। আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্য় কেন্দ্রে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। এলাকার শোকের ছায়া।
প্রতিবেশী কার্তিক চন্দ্র মান্ডি বলেন, 'আচমকায় একটি বড়সড় শব্দ পেয়ে আমরা ছুটে আসি। এসে দেখি মাটির দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে আছে একটি শিশু কন্যা।তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়'। তবে এলাকাবাসীরা জানচ্ছেন জতিয়াট্যাঁড় গ্রামে এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। এর আগের বছরও গ্রামে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু ঘটেছিল। এদিন এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।
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