Bengal Weather: বাংলার ঘাড়ে ফের লাফিয়ে পড়বে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাতময় ধ্বংসদিন; ৪ মে ভাসবে রাজ্য? আবহাওয়ার ভয়ংকর আপডেট

Bengal Weather: বাংলার ঘাড়ে ফের লাফিয়ে পড়বে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাতময় ধ্বংসদিন; ৪ মে ভাসবে রাজ্য? আবহাওয়ার ভয়ংকর আপডেট
Bengal Weather Update Today: রাজ্যের সমস্ত জেলায় আজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৃষ্টি আজ। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ১ মে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হবে। ২ এবং ৩ মে কিছুটা কমবে বৃষ্টি। ভোটগণনা এবং ফল ঘোষণার দিন ফের বাড়বে বৃষ্টি।
অয়ন ঘোষাল: গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলায় আজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৃষ্টি (Bengal Weather Update Today)। দক্ষিণবঙ্গ (South Bengal) ও উত্তরবঙ্গের (North Bengal) জেলায় জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain)। আজ, ১ মে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। আগামীকাল ও পরশু, অর্থাৎ, ২ এবং ৩ মে কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। ভোটগণনা এবং ফল ঘোষণার দিন (day of vote counting in Bengal) ফের বাড়বে বৃষ্টি।
ভোটবঙ্গে বৃষ্টিজুজু
গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলায় আজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৃষ্টি। উত্তরের দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণের পশ্চিমের জেলায় দুই এক জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। গাঙ্গেয় সহ বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। গতকালের তুলনায় আজ রাজ্যে ঝোড়ো হাওয়ার প্রবণতা এবং গতিবেগ কমবে। আগামীকাল ২ এবং পরশু রবিবার ৩ মে বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পরিমাণ সামান্য কমবে। ৪ মে সোমবার গণনার দিন ফের রাজ্যে বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ এবং পরিমাণ বাড়বে।
তাপমাত্রায় রেকর্ড পতন
ভরা বৈশাখে পরপর দুদিন প্রচুর বৃষ্টি পেল কলকাতা। গত পরশু ৫৪ মিলিমিটার এবং গতকাল ৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। অর্থাৎ, দুদিনে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ৮৭ মিলিমিটার। বড়সড় পতন ঘটেছে রাতের তাপমাত্রায়। স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৭ ডিগ্রি নেমে গতকাল কলকাতায় রাতের পারদ পৌঁছয় ১৯.৮ ডিগ্রিতে। গতকাল দিনের তাপমাত্রায় রেকর্ড পতন হয়েছে। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৭ ডিগ্রি নেমে কাল কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি।
৪ মে ভাসবে রাজ্য?
আজ পয়লা মে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। আগামীকাল এবং পরশু অর্থাৎ ২ এবং ৩ মে কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। ভোট গণনা এবং ফল ঘোষণার দিন ফের বৃষ্টি বাড়বে। বাড়বে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ। দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী এবং উত্তরবঙ্গে কিছু জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখী বা ঝড় সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি। অতিরিক্ত বজ্রপাতের প্রবণতা বাড়বে রাজ্যজুড়ে।
এখনও ৫ দিন ঝড়বৃষ্টি
আজ শুক্রবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূম উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে আজ ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কাল পরশু কিছুটা পরিমাণ কমবে। ৪ তারিখ আবার বাড়বে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে শুক্র এবং সোম মঙ্গল ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে উপরের পাঁচ জেলায় দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। উত্তরবঙ্গে রবিবারেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলার দুই এক জায়গায়।
