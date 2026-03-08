English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: সপ্তাহের প্রথমেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, ঘোর দুর্যোগের কবলে কলকাতা-সহ সারা বাংলা

Weather Alert News: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পর পর দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা চলে যাওয়ার আশঙ্কা। এসবের প্রভাবে দুই বঙ্গেই ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রবিবার থেকে আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 8, 2026, 05:18 PM IST
Bengal Weather Update: সপ্তাহের প্রথমেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, ঘোর দুর্যোগের কবলে কলকাতা-সহ সারা বাংলা
সোমবার থেকেই কি ভাসবে কলকাতা? বাংলায় দুর্যোগ?

সন্দীপ প্রামাণিক: সকালের আবহাওয়ায় (West Bengal Weather Update) বলাই হয়েছিল, রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির (Rain with Thunderstorm) আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টির সময় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারেও জানানো হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের (Rain in North and South Bengal) অধিকাংশ জেলায় সোমবার ও মঙ্গলবারও বৃষ্টির দাপট বাড়বে বলে জানা গিয়েছিল। এই অবস্থায় এসে গেল রবিবার বিকেলের আবহাওয়া-খবর। কী জানা গেল?

আরও পড়ুন: Deadly Heatwave: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...

ঘূর্ণাবর্ত

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পর পর দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা চলে যাওয়ার আশঙ্কা। এসবেরই প্রভাবে দুই বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা আজ, রবিবার ৮ মার্চ থেকে আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত।

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গে আজ, রবিবার সাগর-সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হবে, আগামীকাল, সোমবার ও পরদিন ১০ মার্চ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাত চলবে। বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। যেখানে ভারী বৃষ্টি হবে, সেখানে আবার ঝোড়ো বাতাস বইবে ৪০-৫০ কিমি গতিতে। রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। ১১ মার্চে শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।

উত্তরবঙ্গেও

উত্তরবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১১ মার্চ পর্যন্ত এই তিন জেলা-সহ বাদবাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে।

আরও পড়ুন: Targetting Mecca Medina: ইরান কি শেষে মক্কা-মদিনা আক্রমণ করে বসবে? দুই তীর্থনগরীর সুরক্ষায় ৫ 'ডেডলি ডিফেন্স'

তবে কি সোমেই শঙ্কা?

আগামীকাল সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়বে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলিতে বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবারেও বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে। বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, নদীয়ায়, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। তবে, সোমবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদেও। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

heavy rainheavy rain with thunderstormCyclonic Systemwesternly stormWeather WarningBengal Winter Weather UpdatesBengal WeatherBengal Weather Update
