WB Weather Update: শিয়রে দুর্যোগ, প্রবল শিলাবৃষ্টি; ৫০ কিমি বেগে ঝড়ে তোলপাড় হবে দক্ষিণের ৫ জেলা

WB Weather Update: শিয়রে দুর্যোগ, প্রবল শিলাবৃষ্টি; ৫০ কিমি বেগে ঝড়ে তোলপাড় হবে দক্ষিণের ৫ জেলা
WB Weather Update: শনিবার ও রবিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদিয়া মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে শিলা বৃষ্টির সতর্কতা দিল আবহাওয়া দফতর। কাল ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। ৫০কিমি থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
শনিবার এবং রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝড়ের গতিবেগ ক্রমশ কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
আগামিকাল ৫ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা রয়েছে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কলকাতা সহ বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শনিবার ও রবিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদিয়া মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতা
বেলা বাড়লে উষ্ণতা বাড়বে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের বেশ কিছুটা নিচে। রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। আগামী ২৪ঘন্টায় আরও কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আজ বৃহস্পতিবার পরিষ্কার আকাশ। সামান্য সময় আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। শুক্রবার থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলায় মেঘলা আকাশের পূর্বাভাস। আবহাওয়ার পরিবর্তন। শুক্রবার থেকে রবিবার আরো এক দফায় ঝড় বৃষ্টির স্পেল। হতে পারে কালবৈশাখী! শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)