/Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে হাওয়া বদল, কালবৈশাখীর সঙ্গে শিলাবৃষ্টি জেলায় জেলায়

Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবারেও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হতে পারে
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ বিহারে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার উপর দিয়ে গিয়েছে। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে আজ বিকেলের পর থেকে খুব ভারী বৃষ্টি নেই। উত্তরে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। আজ দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি এই দুই জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলাতেই ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
বৃহস্পতিবারেও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হতে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে হওয়া বদল। বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির স্পেল। কালবৈশাখী সঙ্গে শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা। অতিরিক্ত বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। সকালের দিকে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বাকি জেলাতেও আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দুপুরের পর আংশিক মেঘলা আকাশ এবং দমকা হাওয়া থাকায় কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তি কম থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির দাপট। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে বীরভূম মুর্শিদাবাদ ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। হুগলী পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলাতেও সম্ভাবনা থাকবে। শনিবার ৩০ শে মে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
