WB Weather Update: শিয়রে ফুঁসছে প্রবল দুর্যোগ, ৫০ কিমি বেগে ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  WB Weather Update: শিয়রে ফুঁসছে প্রবল দুর্যোগ, ৫০ কিমি বেগে ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

WB Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি হতে পারে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 19, 2026, 08:00 AM IST
অয়ন ঘোষাল: আগামিকাল অর্থাত্ শুক্রবার ২০ মার্চ থেকে রবিবার ২২ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ফের তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট। এর প্রভাবে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘ অর্থাৎ কিউমুলোনিম্বাস। বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। তৈরি হবে আঞ্চলিক ঝড় বা কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। 

Add Zee News as a Preferred Source

রাজ্যজুড়েই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে শুক্রবার থেকেই। শুক্র ও শনিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রাজ্যে। হতে পারে শিলাবৃষ্টি! শনিবার পর্যন্ত আরও একটা ঝড়বৃষ্টির স্পেল থাকবে। রবিবার ও সোমবারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে। আবার পরবর্তী বুধবার থেকে বাড়বে। 

দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি হতে পারে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রপাতের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বাড়বে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বাতাস ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং স্থানীয় ভাবে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা।

আরও পড়ুন- টিকিট না পেয়ে 'মুড স্যুইং': দুপুরে দলত্যাগ, বিকেলেই ঘরওয়াপসি দাপুটে তৃণমূলনেত্রীর

আরও পড়ুন-‘বিরোধীরা নেই, আমিই আমার প্রতিপক্ষ’, চন্দননগরে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীল সেন

উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাতে। সঙ্গে ৩০/৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়। শুক্রবার ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কালবৈশাখীর সতর্কতা। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিমি বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং কালিম্পং জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলাতে।

কলকাতাতে আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। দিনের তাপমাত্রা খুব না বাড়লেও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হুহু করে বাড়বে আজ। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে শুক্রবার ও শনিবার। এর মধ্যে শনিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। শনিবার ফের মরশুমের দ্বিতীয় কালবৈশাখী পেতে পারে কলকাতা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
পরবর্তী
খবর

TMC Candidate: টিকিট না পেয়ে 'মুড স্যুইং': দুপুরে দলত্যাগ, বিকেলেই ঘরওয়াপসি দাপুটে তৃণমূলনেত্রীর
.

পরবর্তী খবর

TMC Candidate List 2026: বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত: ছাব্বিশে মমতার...