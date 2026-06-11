/Bengal Weather Update: প্রবল বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে দক্ষিণের বেশিরভাগ জেলা, বইবে ৫০ কিমি বেগে ঝড়, কতদিন চলবে এই দুর্যোগ?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় সব জেলাতে। মেঘলা আকাশ, কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। তবে গরম এবং অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি উপকূলের দুই এক জেলাতে। এমনটাই বলছে আবাহাওয়া দফতর।
আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা পূর্ব বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলাতে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। এই জেলাগুলির কিছু অংশে কালবৈশাখীর সর্তকতা। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় ও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কাল শুক্রবার এবং পরশু শনিবারেও জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি আশঙ্কা।
রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে।
গতকালের মতো আজও কলকাতায় সকাল থেকে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দুপুরের পর থেকে বাড়বে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টি শুরু। দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহের বুধবার বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা।
রাজ্যে ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু। সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। জলপাইগুড়ি জেলার বেশিরভাগ অংশে মৌসুমী বায়ু এবং দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে ঢুকে পড়েছে বর্ষা। আগামী সোমবারের মধ্যে মৌসুমী বায়ু অর্থাৎ বর্ষা বাংলার আরও কিছু এলাকা সঙ্গে ঝাড়খন্ড ওড়িশা এবং বিহারেও ঢুকে পড়বে বলে অনুমান আবহাওয়া দপ্তরের।
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