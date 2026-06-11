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Bengal Weather Update: প্রবল বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে দক্ষিণের বেশিরভাগ জেলা, বইবে ৫০ কিমি বেগে ঝড়, কতদিন চলবে এই দুর্যোগ?

Bengal Weather Update: গতকালের মতো আজও কলকাতায় সকাল থেকে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দুপুরের পর থেকে বাড়বে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 11, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:34 AM IST
Bengal Weather Update: প্রবল বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে দক্ষিণের বেশিরভাগ জেলা, বইবে ৫০ কিমি বেগে ঝড়, কতদিন চলবে এই দুর্যোগ?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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