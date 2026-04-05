Bengal Weather Update: সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত; নিম্নচাপ অক্ষরেখার খেয়ালি খেলায় অকালবর্ষা বঙ্গে

Bengal Weather Update: সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত; নিম্নচাপ অক্ষরেখার খেয়ালি খেলায় অকালবর্ষা বঙ্গে
Bengal Weather Update Today: দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে কমবেশি। রবিবার থেকে তাপমাত্রা কমবে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধ করা হচ্ছে। কলকাতায় কী প্রভাব পড়বে?
দেবব্রত ঘোষ: গরমের (Hot April) ভ্রুকুটিতে ভয় পাচ্ছিলেন মানুষ। কিন্তু সহসা ভোলবদল। দিগন্তে এসে গেল ঘন মেঘের ছায়া। সঙ্গে উতল হাওয়া আর বৃষ্টিবাদল। ক'দিন চলবে এমন? কোথায় কোথায় বৃষ্টি (Rainfall in Bengal) হবে? এদিকে ছুটি শেষ হতে চলল। সোমবার থেকেই কাজের সপ্তাহ। সেই আবহে মানুষ আগামীকাল ও আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া (Today's Afternoon Weather Report) নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। কী জানা গেল, কেমন থাকবে ওয়েদার? জানিয়ে দিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী ড. অন্বেষা ভট্টাচার্য।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ?
তিনদিনই বর্ষা
আগামী তিনদিন, সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি হবে, বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। জানা গিয়েছে, একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ছত্তীসগঢ় হয়ে তেলঙ্গানা পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগরের জলীয় আর্দ্র বাতাস ও ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে আসা শুষ্ক গরম বাতাস মিলিত হয়ে এই নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে।
৪০-৫০ কিমি বেগে হাওয়া
এর ফলে ঝড়ঝঞ্ঝা তৈরি হচ্ছে। যার প্রভাবে আজ, ৫ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, সঙ্গে বজ্রপাতের ভ্রুকুটি। ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইবে দমকা হাওয়া।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: ভয়ংকর গরমের ভ্রুকুটির মধ্যেই ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী; জেলায় জেলায় বিপুল ঝড়বৃষ্টি
কলকাতায় প্রভাব
কলকাতাতেও এই মেঘলা আবহাওয়ার প্রভাব পড়বে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে কমবেশি। আজ, রবিবার থেকেই তাপমাত্রা কমতে থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধ করা হচ্ছে।
উত্তরবঙ্গে
আর উত্তরবঙ্গে কী হবে? উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টি চলবে। শিলাবৃষ্টি হবে। পাহাড় ও সংলগ্ন মোট পাঁচ জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) আগামী ৮ এপ্রিল কমলা সতর্কতা জারি থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)