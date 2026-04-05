CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Bengal Weather Update: সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত; নিম্নচাপ অক্ষরেখার খেয়ালি খেলায় অকালবর্ষা বঙ্গে

Bengal Weather Update Today: দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে কমবেশি। রবিবার থেকে তাপমাত্রা কমবে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধ করা হচ্ছে। কলকাতায় কী প্রভাব পড়বে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 5, 2026, 04:54 PM IST
বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা! কলকাতার পথঘাট কি সব ডুববে?

দেবব্রত ঘোষ: গরমের (Hot April) ভ্রুকুটিতে ভয় পাচ্ছিলেন মানুষ। কিন্তু সহসা ভোলবদল। দিগন্তে এসে গেল ঘন মেঘের ছায়া। সঙ্গে উতল হাওয়া আর বৃষ্টিবাদল। ক'দিন চলবে এমন? কোথায় কোথায় বৃষ্টি (Rainfall in Bengal) হবে? এদিকে ছুটি শেষ হতে চলল। সোমবার থেকেই কাজের সপ্তাহ। সেই আবহে মানুষ আগামীকাল ও আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া (Today's Afternoon Weather Report) নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। কী জানা গেল, কেমন থাকবে ওয়েদার? জানিয়ে দিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী ড. অন্বেষা ভট্টাচার্য।  

তিনদিনই বর্ষা

আগামী তিনদিন, সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি হবে, বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। জানা গিয়েছে, একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ছত্তীসগঢ় হয়ে তেলঙ্গানা পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগরের জলীয় আর্দ্র বাতাস ও ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে আসা শুষ্ক গরম বাতাস মিলিত হয়ে এই নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। 

 ৪০-৫০ কিমি বেগে হাওয়া

এর ফলে ঝড়ঝঞ্ঝা তৈরি হচ্ছে। যার প্রভাবে আজ, ৫ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, সঙ্গে বজ্রপাতের ভ্রুকুটি। ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইবে দমকা হাওয়া।

কলকাতায় প্রভাব

কলকাতাতেও এই মেঘলা আবহাওয়ার প্রভাব পড়বে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে কমবেশি। আজ, রবিবার থেকেই তাপমাত্রা কমতে থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে

আর উত্তরবঙ্গে কী হবে? উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টি চলবে। শিলাবৃষ্টি হবে। পাহাড় ও সংলগ্ন মোট পাঁচ জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) আগামী ৮ এপ্রিল কমলা সতর্কতা জারি থাকবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

