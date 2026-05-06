West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভোগাবে টানা কয়েক দিন, ঝড়ের গতি ছুঁতে পারে ৫০ কিমি

West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভোগাবে টানা কয়েক দিন, ঝড়ের গতি ছুঁতে পারে ৫০ কিমি
Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে কোথাও না কোথাও চলছে বৃষ্টি। এতে গরম কমেছে অনেকটাই। রাজ্যের জেলাগুলিতে এই বৃষ্টিকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন চাষীরা। তবে এখনই ভোগান্তি থেকে তাদের রেহাই নেই।
ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশে রয়েছে দুটি ঘূর্ণাবর্ত। ছত্তীসগড় থেকে মণিপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। যে অক্ষরেখাটি ওড়িশা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পর মেঘালয়ের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকছে। ফলে আজ বুধ এবং আগামিকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যে চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি থাকবে রাজ্যে। এমনটাই বলছে আলিপুর হাওয়া অফিস।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝড়ের গতিবেগ ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদীয়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম।
শনি ও রবিবারে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে ফের বাড়বে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের পরিমাণ এবং অস্বস্তি।
আজ বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।
বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। বৃহস্পতিবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। শনি ও রবিবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে রোদের তেজ তীব্র হবে। রবিবার পর্যন্ত খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই কলকাতায়।
