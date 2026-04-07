Red Alert: এ তো কিছুই নয়: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা

Red Alert: এ তো কিছুই নয়: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর দুর্যোগ, জারি লাল সতর্কতা
Red Alert: বাঁকুড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরে লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বড় আপডেট। কমলা সতর্কতা এবার বদলে গেল লালে! ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়া। বাঁকুড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরে লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া।
ভরা দুর্যোগ। চৈত্রেই কালবৈশাখী! সকালে রোদ, দুপুর গড়ালেই আকাশে মেঘ। সন্ধেবেলায় তুমুল বৃষ্টি, ঝড়। কখনও কমলা, তো কখনও লাল, দফায় দফায় সতর্কতা জারি করছে আবহাওয়া দফতর। ঘড়িতে তখন ২ বেজে ১৫ মিনিট। আজ, মঙ্গলবার দুপুরেই যেমন কমলা সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। ভয়ংকর দুর্যোগে পূর্বাভাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে।
আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি। কলকাতার কথা অবশ্য বলা হয়নি তখন। তবে, সংলগ্ন এলাকা হিসেবে কলকাতাতেও ঝড়বৃষ্টি হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। বস্তুত, আজ সন্ধ্যায় তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়েছে শহরের উত্তরে।
বলা হয়েছিল, বইবে ঝড়ও। বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে দমকা বাতাস। বাতাসের গতি হতে পারে ৫০-৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। মানুষজনকে এই সময়টা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। খোলা জায়গায় বা খোলা মাঠে গাছের তলায় বা জলাশয়ের কাছে এই সময়ে না থাকাই মঙ্গল।
