/শক্তিশালী নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! সোম থেকে আবহাওয়ার রুদ্রমূর্তি, তুমুল বৃষ্টির চরম অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। নতুন করে নিম্নচাপের আশঙ্কায় দুর্যোগের সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের উপকূল সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার দুর্যোগের ঘনঘটা বেশি থাকবে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। লাল সতর্কতা জারি উপকূলে।
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি বাড়বে রবিবার। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রবিবার এবং সোমবার বেশি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে শুক্রবার পর্যন্ত।
নিম্নচাপ ও সিস্টেম:
নিম্নচাপ তৈরি বঙ্গোপসাগরে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে আজ সকালেই নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আগামীকাল সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাব উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল। এটি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে।
মৌসুমি অক্ষরেখা ফিরোজপুর এবং লখনৌ হয়ে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এলাকা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
ফিশারমেন অ্যালার্ট:
মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে:
আজ রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। দুর্যোগের আশঙ্কা উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই দুই জেলার কিছু এলাকায় চরম বৃষ্টির লাল সর্তকতা। পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পাঁচ জেলাতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা।
উত্তরবঙ্গে:
শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাও থাকবে। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে।
উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। প্রতিদিন সব জেলাতে বৃষ্টি হবে এমনটা নয় বিক্ষিপ্তভাবে উপরের পাঁচ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দু এক জায়গায়।
নীচের দিকে তিন জেলা মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি দু-এক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
কলকাতায়:
আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজও কাল কয়েক দফায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। আজ বিকেল থেকে আগামীকাল রাত পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতায়। মঙ্গলবার এর পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৯ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৪.৩ মিলিমিটার।
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