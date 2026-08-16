Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /শক্তিশালী নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! সোম থেকে আবহাওয়ার রুদ্রমূর্তি, তুমুল বৃষ্টির চরম অ্যালার্ট

শক্তিশালী নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! সোম থেকে আবহাওয়ার রুদ্রমূর্তি, তুমুল বৃষ্টির চরম অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। উপকূলের জেলাগুলোতে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে, তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:32 AM IST
শক্তিশালী নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! সোম থেকে আবহাওয়ার রুদ্রমূর্তি, তুমুল বৃষ্টির চরম অ্যালার্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5