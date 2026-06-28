/উত্তাল উত্তর, পিছিয়ে থাকবে না দক্ষিণবঙ্গও! টানা ৭দিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিমি বেগের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার জেরে রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের রক্তচক্ষু। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি, গত শনিবার ২৮ জুন থেকে আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়া।
অবশেষে বছরের প্রথম নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে
উত্তর-পূর্ব ও পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগরে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। সেটি প্রচুর জলীয় বাষ্পের হাত ধরে শক্তি বৃদ্ধি করছে। জুলাই মাসের ২ বা ৩ তারিখে নিম্নচাপ হিসেবে এই সিস্টেম এগিয়ে আসতে পারে স্থলভাগের দিকে। প্রভাব পড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় এবং উপকূলের জেলায়। প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে।
উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
উত্তরবঙ্গের ওপর মৌসুমি বায়ু প্রবলভাবে সক্রিয়। যার ফলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার—এই পাঁচ জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু এলাকায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিংয়ে পাহাড়ি ধস এবং নিচু এলাকায় জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও, এই জেলাগুলোতে ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আগামী এক সপ্তাহ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। সোমবার থেকে আবহাওয়া আরও খারাপ হবে। বৃষ্টির দাপট বাড়বে। ৩০ জুনে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জেলায় প্রায় পুরো সপ্তাহজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।
১,২ জুলাই পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস।
কলকাতা:
কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে ভ্যাপসা গরমও বজায় থাকবে।
কলকাতার তাপমাত্রা:
৩৫ ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা। কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম অনুভূত হচ্ছে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। আগামী কয়েকদিন কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে।
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