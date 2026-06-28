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উত্তাল উত্তর, পিছিয়ে থাকবে না দক্ষিণবঙ্গও! টানা ৭দিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিমি বেগের ঝড়

West Bengal Weather Update: রাজ্যে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়েছে। এর ফলে আবহাওয়া খারাপ থাকবে। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গেও আগামী সাত দিন বৃষ্টি হবে। সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে। ১ ও ২ জুলাই বেশি বৃষ্টি হতে পারে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:01 PM IST
উত্তাল উত্তর, পিছিয়ে থাকবে না দক্ষিণবঙ্গও! টানা ৭দিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিমি বেগের ঝড়
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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