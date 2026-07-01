/Bengal Weather Update: দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ এইসব জেলায়

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে চলছে ভারী বৃষ্টির তাণ্ডব। সেই বৃষ্টি আজ পর্যন্ত চলবে। জারি হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা/লাল সতর্কতা। উইকেন্ডে শুক্রবারের পর বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। তার পরবর্তী ৪ দিন আর খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গে চলতি উইকেন্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আজ বুধবারেও। বৃহস্পতি, শুক্র বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম। শনিবার থেকে আবার বৃদ্ধি পাবে পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের হাত ধরে ৪ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত বিশেষত উপকূলের জেলায় ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ নিচের দিকের সমস্ত জেলায় বাড়বে বৃষ্টি।
আগামী শুক্রবার ৩ জুলাই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ। নিম্নচাপ সমুদ্র পৃষ্ঠে শক্তি বাড়াবে এবং ৫ তারিখ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ উপকূলের লাগোয়া স্থলভাগের কাছাকাছি আসবে বলে এখনও পর্যন্ত পূর্বাভাস।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে।
কাল বৃহস্পতিবার ও পরশু শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
উইকেন্ডে শনিবারে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ উপকূলের জেলাতে। কলকাতা সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
রবিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। রবিবার অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি পাবে কলকাতা উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া হুগলি এবং ঝাড়গ্রাম জেলা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে। মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকাতে।
উত্তরবঙ্গে কাল বৃহস্পতিবার থেকে কমতে শুরু করবে বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে উত্তরবঙ্গে। উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই উত্তরে।
কলকাতায় শুক্রবার রাত বা শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা শহরে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে। কলকাতার আলিপুরে গত ১১ দিনে মোট ২৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
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