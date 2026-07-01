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  • /Bengal Weather Update: দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ এইসব জেলায়

Bengal Weather Update: দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ এইসব জেলায়

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 01, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:23 AM IST
Bengal Weather Update: দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ এইসব জেলায়
Image Credit: -ছবি-প্রতীকীSource: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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