/কোথাও কমলা; কোথাও হলুদ সতর্কতা, অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে জেলায় জেলায় বৃষ্টি চলবে কতদিন?

অয়ন ঘোষাল: ভারতীয় উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে বঙ্গোপসাগরের তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত না হলেও, শক্তি বাড়াচ্ছে সিস্টেমটি। আবহাওয়া দফতরের খবর হল, অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূল হয়ে স্থলভাগে ঢোকার পর বেশ খানিকটা বেঁকে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে এগোবে গভীর নিম্নচাপটি। পরে বিহার লাগোয়া উত্তরপ্রদেশে পৌঁছতে পারে এটি।
গত বৃহস্পতিবারই এই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল মৌসম ভবন। আজকের পূর্বাভাসেও একই ইঙ্গিত। শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে,শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে বেশি বৃষ্টি উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই। ভোগান্তির বৃষ্টি কম-বেশি সব জেলাতেই।
মৌসম ভবনের আজকের পূর্বাভাস
২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে
২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: বীরভূমে
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সিকিম
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, সিকিম
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, সিকিম
২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।
অতি গভীর নিম্নচাপের ব্যাস প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে একদিকে থাইল্যান্ড, একদিকে আন্দামান, পাশে শ্রীলঙ্কা, দেশের পূর্ব উপকূলের অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনার ওপর এর ব্যাপ্তি দেখা যাচ্ছে। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় দাপট চালাবে নিম্নচাপ। বাংলাতেও বাড়বে বৃষ্টি।
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