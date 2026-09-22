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কোথাও কমলা; কোথাও হলুদ সতর্কতা, অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে জেলায় জেলায় বৃষ্টি চলবে কতদিন?

Deep depression Impact in Bengal: গত বৃহস্পতিবারই এই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল মৌসম ভবন। আজকের পূর্বাভাসেও একই ইঙ্গিত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:18 PM IST
কোথাও কমলা; কোথাও হলুদ সতর্কতা, অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে জেলায় জেলায় বৃষ্টি চলবে কতদিন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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