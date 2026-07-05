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নিম্নচাপের পাশাপাশি তৈরি ঘূর্ণাবর্তও? টানা কতদিন ধরে চলবে দুর্যোগ? ভাসবে কোন কোন জেলা?....

Bengal Weather Update: আগামিকাল পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:00 PM IST
নিম্নচাপের পাশাপাশি তৈরি ঘূর্ণাবর্তও? টানা কতদিন ধরে চলবে দুর্যোগ? ভাসবে কোন কোন জেলা?....
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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