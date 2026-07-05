/নিম্নচাপের পাশাপাশি তৈরি ঘূর্ণাবর্তও? টানা কতদিন ধরে চলবে দুর্যোগ? ভাসবে কোন কোন জেলা?....

সন্দীপ প্রামাণিক: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ওই নিম্নচাপটি উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। পরে সেটি শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের আশেপাশে অবস্থান করছে। এটির অভিমুখ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে। আগামী ২৪ ঘন্টায় এটি ওড়িশার স্থলভাগে প্রবেশ করবে।
গভীর এই নিম্নচাপের প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকবে ওড়িশায়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে এবং পশ্চিমে জেলাগুলিতে এর প্রভাব থাকবে। এই নিম্নচাপের ফলে আজ দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়া বাঁকুড়া পুরুলিয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া পাশাপাশি কলকাতার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আজ।
আগামিকাল পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে। আবার ৯ তারিখ বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়বে। আজ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাতে আজ ও আগামিকাল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে আগামিকাল ও পরশু স্থানীয়ভাবে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে। কলকাতা তাপমাত্রা আজও আগামিকাল ৩১-৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। পরশুদিন থেকে তাপমাত্রা খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, নিম্নচাপের পাশাপাশি তৈরি হল ঘূর্ণাবর্ত। কাল ৬ তারিখ সন্ধ্যার পর ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে দক্ষিণবঙ্গে। ৬ তারিখ সন্ধ্যে অথবা ৭ তারিখ সকালে বঙ্গোপসাগর থেকে সরাসরি বাংলাদেশ উপকূলে প্রভাব বিস্তার করা একটি ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ লাগোয়া এবং নিকটবর্তী স্থানে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।
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