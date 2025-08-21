West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আজ থেকে ভারী বৃষ্টি, কাল আরও বাড়বে, দুর্যোগ চলবে টানা...

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আজ থেকে ভারী বৃষ্টি, কাল আরও বাড়বে, দুর্যোগ চলবে টানা...
West Bengal Weather Update: রবিবার ভারী বৃষ্টি মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে
অয়ন ঘোষাল: সাগরে নিম্নচাপ শক্তি হারালেও উত্তাল থাকবে সমুদ্র। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের কাল শুক্রবার ও পরশু শনিবার মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। কাল এবং পরশু বৃষ্টির পরিমান এবং ব্যাপকতা বাড়বে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারেও উপরের দিকে জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা ও দুই দিনাজপুরে।
আজ বৃহস্পতিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস।
কাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলার কিছু কিছু অংশে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস।
শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা হাওড়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলার কিছু কিছু অংশে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
রবিবার ভারী বৃষ্টি মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে।
সোমবারেও পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হবে বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই জেলাতে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিংসহ বাকি সব জেলাতে।
শনিবার ও রবিবার উপরের দিকের জেলাতে ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি কোন কোন জায়গায় হতে পারে।
সোমবার ফের উপরের দিকের দুই এক জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কলকাতায় আজও বৃষ্টি। মূলত মেঘলা আকাশ এবং পাসিং সাওয়ার রেইন। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।
শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে শহরে। কাল বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায়। মূলত মেঘলা আকাশ। কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি চলবে।
গুজরাট এলাকায় চরম বৃষ্টি বা অতিভারী প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি হতে পারে। অরুণাচল প্রদেশ আসাম এবং মেঘালয়ে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ১০০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মহারাষ্ট্র কঙ্কন ও গোয়াতে। মধ্য মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকেও অতি ভারী বৃষ্টি।
বিহার ছত্রিশগড় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজস্থানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত। হিমাচল প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটক কেরল মাহেতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। নাগাল্যান্ড মনিপুর মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হবে তেলেঙ্গানা বিদর্ভ এবং উত্তরাখন্ডে। সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
