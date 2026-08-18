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ভয়াবহ বৃষ্টিপ্লাবনে ডুলুং নদীর তলায় চিল্কিগড় কজওয়ে, কংসাবতীর জলের তলায় চলে গেল...

Heavy Rain Effects: নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন ঝাড়গ্রাম জেলা। সোমবার ভোররাত থেকে সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, ডুলুং,তারাফেনী নদীর জল বাড়ায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। তারাফেনী নদীর উপর বেলপাহাড়ি ব্লকের এঁটেলায় ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া ৫ নম্বর রাজ্য সড়কে কালভার্ট ডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:49 PM IST
ভয়াবহ বৃষ্টিপ্লাবনে ডুলুং নদীর তলায় চিল্কিগড় কজওয়ে, কংসাবতীর জলের তলায় চলে গেল...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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