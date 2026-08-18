/ভয়াবহ বৃষ্টিপ্লাবনে ডুলুং নদীর তলায় চিল্কিগড় কজওয়ে, কংসাবতীর জলের তলায় চলে গেল...

সৌরভ চৌধুরী, চম্পক দত্ত: টানা বৃষ্টিতে বিপন্ন গোটা রাজ্যই। জেলায় জেলায় পরিস্থিতির তীব্র অবনতি হয়েছে। জলমগ্ন ঝাড়গ্রাম। সোমবার ভোররাত থেকেই সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, ডুলুং,তারাফেনীর জল বাড়ায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। ভারী বৃষ্টিতে জলস্তর বেড়েছে চন্দ্রকোণার শিলাবতী নদীতে। ওদিকে দুই মেদিনীপুর, বীরভূমের মতো ঝাড়গ্রামের ছবিও এক। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন। পটাশপুরের নৈপুর এলাকাতেও তৈরি হয়েছে ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি। জলের তলায় সবং। একই পরিস্থিতি বীরভূমের। জলে ডুবল খয়রাশোল থেকে কেন্দ্রগড়িয়া যাওয়ার হিংলো নদীর ভাসা ব্রিজ। বিপদসীমার উপর দিয়েই জল বইছে।
জলমগ্ন ঝাড়গ্রাম
নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন ঝাড়গ্রাম জেলা। সোমবার ভোররাত থেকে সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, ডুলুং,তারাফেনী নদীর জল বাড়ায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। তারাফেনী নদীর উপর বেলপাহাড়ি ব্লকের এঁটেলায় ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া ৫ নম্বর রাজ্য সড়কে কালভার্ট ডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার। ডলুং নদীর তলায় চিল্কিগড় কজওয়ে, ফলে, ঝাড়গ্রাম জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন জামবনি ব্লক। গোপীবল্লবপুর দুই ব্লকে ডুলুং নদীর উপর বাঘেশ্বর বড়ামারার কজওয়ে জলের তলায় চলে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন লোধাশুলির সঙ্গে গোয়ালপাড়া, মহাপাল, রগড়া-সহ একাধিক এলাকা। তপসিয়া ৯নং রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে বইছে কাঠুয়া খালের জল। ফলে ঝাড়গ্রাম জেলা সদরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন গোপীবল্লভপুর। চুবকা ব্লকের আমদই এলাকায় বাঁশের সাঁকো কংসাবতীর জলের তলায়।
প্লাবন ডেকে এনেছে শিলাবতী
নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টি আর তাতেই জলস্তর বেড়ে গিয়েছে চন্দ্রকোণার শিলাবতী নদীতে। নদীর জল বাড়ার ফলে ফের যাতায়াতের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কায় চন্দ্রকোণার ঘোষকিরা-সহ আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষ। ক'দিন আগেই শিলাবতী নদীর জল বেড়ে ডুবে গিয়েছিল ঘোষকিরা এলাকায় থাকা বাঁশের সাঁকোটি। সাঁকোর উপর দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছিলেন বাসিন্দারা। ফের নদীর জল বেড়ে গিয়ে সেই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে জল বইছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সাঁকোর উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা রয়েছে, নতুন করে বৃষ্টি হয়নি চন্দ্রকোণায়। তবে শিলাবতী নদীর জল আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন ঘোষকিরা এলাকার বাসিন্দারা। মুকুটমণিপুর কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছেড়েছে ডিভিসি। কংসাবতীর জল গড়বেতা হয়ে চন্দ্রকোণায় শিলাবতী নদীতে মিশে ঘাটালে পৌঁছয়। এছাড়াও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলে সেই জলের চাপ পড়ে চন্দ্রকোণা, ঘাটালের শিলাবতী নদীতে। এদিন সকাল থেকে ঘোষকিরা এলাকায় শিলাবতী নদীর উপর বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে। জল আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন ঘোষকিরা-সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। এই সাঁকো দিয়ে ভগবন্তপুর হয়ে চন্দ্রকোণা শহরে যাতায়াত করে ঘোষকিরা, কোল্লা, খুড়শি, শীর্ষা, ধর্মাপোতা, বারাসাত-সহ আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষ। ঘোষকিরা গ্রামের বাসিন্দারা চাঁদা তুলে সাঁকোটি তৈরি করেন। নদী পারাপারে এই সাঁকোয় বর্ষা ঘোষকিরা-সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের। এবারের বর্ষার মরসুমে নদীর জল বেড়ে এই নিয়ে তিনবার জলে ডুবল ঘোষকিরা এলাকায় এই বাঁশের সাঁকোটি। তবে এবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে জলাধার থেকে জল ছাড়াই আরও দুঃশ্চিন্তা বাড়ছে এলাকাবাসীর। নদীর জলের চাপ আরও বাড়লে সাঁকোটি অক্ষত থাকবে কি না, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে এলাকাবাসীর।
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন দুই জেলা?
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে দুই মেদিনীপুর। এগরা বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে ১ নম্বর ব্লকের পাঁচরোল অঞ্চলের কসবা গোলা-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ভাঙা ব্রিজও পরিদর্শন করা হয়। জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি ও চাষের জমি। নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল, শুকনো খাবার, ওষুধ ও পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ওদিকে বাগুই নদীর জলে ডুবল সন্নিহিত এলাকা। টানা প্রবল বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লকের নৈপুর এলাকায় ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাগুই নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিপর্যস্ত। বন্ধের মুখে বাস চলাচল। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। জলমগ্ন রাস্তার কারণে বড় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। বাধ্য হয়ে টোটো ও ছোট যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যাত্রীদের। পশ্চিম মেদিনীপুরের দিক থেকে টোটোয় এসে নৈপুর এলাকায় নেমে প্রায় ৫০০ মিটার জলমগ্ন রাস্তা হেঁটে পার হতে হচ্ছে তাঁদের। এরপর ফের টোটো ধরে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে যেতে হচ্ছে। রাস্তার উপরেই স্রোত থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। জল ঢুকে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে। বহু জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কৃষকেরা। অতিবৃষ্টি ও বাগুই নদীর জলস্তর বৃদ্ধির জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। কবে স্বাভাবিক হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা, এখন সেই অপেক্ষাতেই দুই জেলার সাধারণ মানুষ। এদিকে বৃষ্টি থামলেও কাটেনি দুর্ভোগ। জলের তলায় সবংয়ের গ্রাম-রাস্তা ও চাষজমি। সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের কিছু এলাকায় জলস্তর সামান্য কমেছে। তবে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। দশগ্রাম, সারতা, বিষ্ণুপুর-সহ একাধিক অঞ্চলের গ্রামীণ রাস্তায় এখনও কোমরসমান জল। ফলে বহু এলাকায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। জলমগ্নতার জেরে স্থানীয় একাধিক স্কুলে আপাতত পঠন-পাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্য দিকে, বিঘার পর বিঘা চাষের জমি এখনও জলের তলায়। দীর্ঘক্ষণ জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। জলবন্দি এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনও কার্যত থমকে গিয়েছে। অনেকের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় বাড়িতেই দিন কাটছে। আবার কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে জমা জলে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছেন। জল নামার অপেক্ষায় দিন গুনছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা ও বসতবাড়ির আশপাশে জল জমে থাকায় যাতায়াত থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ সব ক্ষেত্রেই চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বৃষ্টি থামায় কিছুটা স্বস্তি মিললেও, বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জল পুরোপুরি না নামা পর্যন্ত দুর্ভোগ কাটছে না।
ভয়াল জলাধার
গভীর নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টিপাতে জলে ডুবল খয়রাশোল থেকে কেন্দ্রগড়িয়া যাবার হিংলো নদীর ভাসা ব্রিজ। বিপদ সীমার উপর দিয়েই জল বইছে। এই মুহূর্তে পারাপার পুরোপুরি বন্ধ। খয়রাশোল থানার পুলিসের পক্ষ থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্যারিকেড লাগিয়ে পারাপার বন্ধ করেছে। যত সময় গড়াচ্ছে জল ততই বাড়ছে। হিংলো জলাধার থেকে তিনটি গেট খুলে ১০০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানা গেছে সেচ দফতর সূত্রে। গভীর নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাতে এবার জল উঠল দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজে ও বেলসাড়া মাঝে থাকা শাল নদীর ভাসা ব্রিজেও। বিপদসীমার উপর দিয়েই জল বইছে, যার ফলে পারাপার পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। সময় যতই গড়াচ্ছে, জল ততই বাড়ছে।
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