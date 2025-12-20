English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Narendra Modi: এসেও এলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়ালি সভা সারেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল সরকার বিঁধে গেলেও, মতুয়াদের ভবিষ্যত্‍ নিয়ে কোনও কথাই বললেন না তিনি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 20, 2025, 02:49 PM IST
Narendra Modi: ছন্দপতন! কুয়াশায় নামল না চপার, ভার্চুয়াল ভাষণে মোদীর মুখে নেই মতুয়া বার্তা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নদিয়ার তাহেরপুরে মোদীর সভা। প্রধানমন্ত্রীর দর্শন পেতে ১ কিলোমিটার দূরের হেলিপ্যাডে ভিড় সমর্থকদের। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা একেবারেই ভেস্তে গেল। মোদীর চপার অবতরণে বাধা, ভিলেন কুয়াশা। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম। যা প্রধানমন্ত্রীর চপার অবতরণের পক্ষে ঝুঁকিবহুল। ভি এম বালা যোগী এবং ভারতীয় চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এর মর্মান্তিক পরিণতির পর ওই কম দৃশ্যমানতার লোকেশনে চপার নামানোর সম্মতি দিতে রাজি হয়নি এসপিজি। ফলে এসেও এলেন না প্রধানমন্ত্রী।

চপার ঘুরিয়ে চলে যান কলকাতা বিমানবন্দরে। সেখানে গিয়েও কথা ওঠে, মোদী সড়কপথে তাহেরপুরের উদ্দেশ্যে আসবেন। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে তাহেরপুরের দূরত্ব প্রায় ৮৩ কিলোমিটার। তাই কোনওভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে SPG-র পরামর্শ অনুযায়ী, কলকাতা বিমানবন্দর থেকেই ভার্চুয়ালে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার জন্যই মুখিয়ে ছিলেন বহু বিজেপি সমর্থকরা। ২৬-এর আগে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী খারাপ আবহাওয়ার জন্য আসতে পারলামনা। আমি যারা আজ দুর্ঘটনাতে প্রান হারালেন তাদের শ্রদ্ধা জানাই। নদিয়া সেই ভূমি যেখানে ভক্তি আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর জমি। আমার একলা নিতাই। মতুয়া সমাজ সবসময় সমাজ কল্যাণে অবদান রেখেছে। বড়মা, গুরুচাঁদ ঠাকুরকে প্রণাম জানাই।'

তিনি আরও বলেন, 'এই রাজ্যের জন্য কানেকটিভি আরও ভালো হবে। গত মাসে বিহারে বিজেপির পক্ষে মানুষ রায় দিয়েছে। বিহার থেকে গঙ্গা বাংলায় আসবে। বিহার এর জঙ্গলরাজ মিটেছে। পশ্চিমবঙ্গ এ মহা জঙ্গলরাজ চলছে। এই থেকে মুক্তি চাই। বাঁচতে চাই,  বিজেপি তাই। এই রাজ্যের উন্নয়নে মোদী নিজেকে সমর্পন করেছেন। টাকা, প্রকল্পের অভাব নেই। কিন্তু এখানকার রাজ্য সরকারের ভূমিকা সঠিক নয়। তৃণমূল মোদীর বিরোধিতা করুক, কিন্তু বাংলার ভাই বোন আমি বুঝতে পারছিনা কেন রাজ্যের উন্নয়ন কেন তারা আটকে রাখছেন। রাজ্যের মানুষের কাছে হাত জোর করে আবেদন করে বলছি, একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন। দেখুন কত তাড়াতাড়ি আমরা উন্নয়ন করি। তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম, কিছু লোক লিখেছেন গো ব্যাক মোদী। কিন্তু এটা যদি লিখতেন গো ব্যাক ঘুষপেটি, ভালো হত। এটাই তৃণমূলের আসল চেহারা। এসআইআরের বিরোধিতা করছে। ত্রিপুরাতে কংগ্রেস, লাল ঝান্ডার লোকজন কি করেছিল। তৃণমূল লেফটের থেকেও খারাপ এ ছাড়িয়ে গিয়েছে। যখন আপনাদের সামনাসামনি আসব, আরও বিজেপির বিষয়ে কথা বলব। আজ আবহাওয়ার জন্য আসতে পারলাম না। শীঘ্রই আমি আসব, আপনাদের জন্য।'

অন্যদিকে, এই SIR আবহে নদিয়ার মতুয়াদের উদ্দেশ্যে একটা শব্দও বললেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কী হবে তাদের ভবিষ্যত্‍?

উল্লেখ্য, সকালে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারান ৩ বিজেপি কর্মী-সমর্থক। আরও ২ জন গুরুতর আহত বলে জানা যায়। দুর্ঘটনায় মৃত সমর্থকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের নির্দেশের মুর্শিদাবাদে গিয়ে অপূর্ব সরকার এবং অন্যান্য দলীয় নেতারা নিহতদের পরিবারদের সঙ্গে দেখা করেন। এবং সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। 

