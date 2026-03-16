BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুর-নন্দীগ্রামে শুভেন্দু, খড়গপুরে দিলীপ— প্রথম তালিকায় বড় চমক বিজেপির

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুর-নন্দীগ্রামে শুভেন্দু, খড়গপুরে দিলীপ— প্রথম তালিকায় বড় চমক বিজেপির
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬কে সামনে রেখে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। রবিবার প্রকাশিত তালিকায় মোট ১৪৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এই তালিকায় অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
প্রথম তালিকায় একাধিক হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করার পাশাপাশি খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছে দল। রাজনৈতিক মহলে এই দুই কেন্দ্রকে বিজেপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছে।
নন্দীগ্রাম ও খড়গপুরে বিশেষ নজর
বিজেপির প্রথম তালিকায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় দুটি নাম—
নন্দীগ্রাম – শুভেন্দু অধিকারী
খড়গপুর সদর – দিলীপ ঘোষ
রাসবিহারী- স্বপন দাশগুপ্ত
খড়গপুরে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ একসময় এই আসন থেকেই সাংসদ ও বিধায়ক হিসেবে উঠে এসেছিলেন তিনি।
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী
প্রথম তালিকায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—
আসানসোল দক্ষিণ – অগ্নিমিত্রা পাল
শিবপুর– রুদ্রনীল ঘোষ
বরানগর– সজল ঘোষ
নৈহাটি– সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়
দেগঙ্গা– তরুণ কান্তি ঘোষ
বহরমপুর– সুব্রত মৈত্র
উত্তরবঙ্গেও একাধিক প্রার্থী
উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি আসনে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছে—
কোচবিহার উত্তর (SC) – সুকুমার রায়
শীতলকুচি (SC)– সাবিত্রী বর্মন
দিনহাটা– অজয় রায়
তুফানগঞ্জ – মালতি রাভা রায়
কুমারগ্রাম (ST)– মনোজ কুমার ওরাঁও
কালচিনি (ST)– বিশাল লামা
জঙ্গলমহলেও ফোকাস
জঙ্গলমহলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আসনেও প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি—
বিনপুর (ST) – ড.প্রণত টুডু
বান্দোয়ান (ST) – লাবসেন বাস্কে
বলরামপুর – জলধর মাহাতো
মানবাজার (ST) – ময়না মুর্মু
তারকেশ্বর- সন্ত পান
মোট ১৪৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। দলের দাবি, রাজ্যের সব অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য মাথায় রেখেই প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে।
ধাপে ধাপে প্রার্থী ঘোষণা: প্রথম দফায় ১৫০
বিজেপি সূত্রের খবর, এবার সব আসনের নাম একবারে ঘোষণা না করে কয়েক দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রথম দফায় প্রায় ১৫০টি আসনের জন্য প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই তালিকা তৈরি হয়েছে বলে খবর। আজ সোমবার রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের পুনরায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে বাকি আসনগুলোর জট কাটানো হতে পারে। মধ্যেই প্রথম দফার তালিকা প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা প্রবল।
