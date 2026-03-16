  খবর
  • West Bengal Assembly Election 2026: দীপা দাশমুন্সির প্রত্যাবর্তন, বাদ তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী? মৌসম নূর থেকে ঈষা খান-- মালদহে কারা ইন, কারা আউট?

West Bengal Assembly Election 2026: দীপা দাশমুন্সির প্রত্যাবর্তন, বাদ তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী? মৌসম নূর থেকে ঈষা খান-- মালদহে কারা ইন, কারা আউট?

Assembly Election 2026 Malda candidate lists: তৃণমূল যখন পরিবর্তনের পথে হাঁটছে, মালদা জেলা কংগ্রেস তখন তাদের পুরনো দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে হেভিওয়েট প্রার্থীদের ময়দানে নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 16, 2026, 12:34 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: দীপা দাশমুন্সির প্রত্যাবর্তন, বাদ তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী? মৌসম নূর থেকে ঈষা খান-- মালদহে কারা ইন, কারা আউট?
মালদায় বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা

রণজয় সিংহ: নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই মালদা জেলার রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। নবান্ন ও তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে খবর, এবার মালদায় ‘ক্লিন ইমেজ’ এবং ‘যুব শক্তি’র ওপর ভরসা রেখে প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে।

বাদ পড়ছেন দাপুটে পুরনো মুখ?

এবারের তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে জেলার দুই ওজনদার নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম বাদ পড়া। সূত্রে খবর, মানিকচক কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র এবং ইংরেজবাজারের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে এবার টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। মূলত নতুন মুখদের সুযোগ দিতেই এই কঠোর পদক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

একইভাবে, সুজাপুর বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক আব্দুর গণি এবং মালতিপুর বিধানসভা থেকে জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুল রহিম বক্সিকেও এবার প্রার্থী তালিকায় রাখা না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ রতুয়া বিধানসভার বিধায়ক সমর মুখার্জিকেও সরিয়ে সেখানে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে জোরালো আলোচনা চলছে।

তরুণ ও নতুন মুখের আধিপত্য

তৃণমূল সূত্রে খবর, জেলায় সংগঠনের হাল ফেরাতে একঝাঁক যুব নেতৃত্বকে সামনে আনা হচ্ছে:

গাজোল: এই কেন্দ্রে যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের নাম প্রায় চূড়ান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

ইংরেজবাজার: কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে সরিয়ে এখানে টাউন সভাপতি শুভদীপ স্যানাল, প্রয়াত নেতা দুলাল চন্দ্র সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার অথবা সুজিত সাহার মতো নামগুলো বিবেচনার তালিকায় রয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর: বর্তমান মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের নাম পাল্লায় ভারী থাকলেও, তালিকায় উঠে এসেছে বিজেপি থেকে আগত উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ী মতিউর রহমানের নাম।

কংগ্রেসের পাল্টা চাল: বড় নামদের লড়াই

তৃণমূল যখন পরিবর্তনের পথে হাঁটছে, মালদা জেলা কংগ্রেস তখন তাদের পুরনো দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে হেভিওয়েট প্রার্থীদের ময়দানে নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্ভাব্য তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লিতে হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছেছে:

রতুয়া: এখান থেকে প্রার্থী হতে পারেন প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্ত্রী দীপা দাশমুন্সি।

মালতিপুর: চর্চায় রয়েছে মৌসম বেনজির নূরের নাম।

সুজাপুর বা বৈষ্ণবনগর: মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এই দুটির যেকোনো একটি আসন থেকে বিধানসভায় লড়াই করতে পারেন।

মোথাবাড়ি: এই আসন থেকে ইশা খান চৌধুরীর স্ত্রীর দাঁড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল।

ইতিমধ্যে প্রার্থী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন শতাধিকের বেশী ব্যক্তিত্বরা। মালদা দক্ষিণ সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানান তাঁর সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ১০০জনের বেশী প্রার্থী হওয়ার আবেদন জমা পড়েছে। সেক্ষেত্রে অধ্যাপক,চিকিৎসক ও আইনজীবিরা রয়েছেন। চুড়ান্ত তালিকায় কারা স্থান পাচ্ছেন। সেই সিদ্ধান্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা করবেন। পাশাপাশি আবেদনকারীদের প্রোফাইল ছয়টি এজেন্সি মারফৎ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রার্থী চুড়ান্ত হবে।

সব মিলিয়ে, মালদার রণক্ষেত্রে তৃণমূলের ‘নতুন মুখ’ বনাম কংগ্রেসের ‘অভিজ্ঞ যোদ্ধা’দের লড়াই ২০২৬-এর নির্বাচনে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। কাল সোমবার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হলে এই জল্পনার অবসান ঘটবে।
 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

