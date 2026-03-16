West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী? আর কোন কোন নতুন মুখে বাজি ধরছে দল আসন্ন ভোটে--দেখে নিন

2026 West Bengal Assembly Election Probable Candidate List: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আবহে নবান্ন ও ক্যামাক স্ট্রিট সূত্রে একগুচ্ছ নতুন ও চমকপ্রদ মুখের নাম উঠে আসছে। এবারের তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘তরুণ তুর্কি’ ও ‘তারকা’দের ওপর বিশেষ ভরসা রাখতে চলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 16, 2026, 10:56 AM IST
তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা

প্রবীর চক্রবর্তী: ভোটের নির্ঘন্ট তো প্রকাশ হয়ে গিয়েছে আর সেই সঙ্গেই রাজনৈতিক দবগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ নিয়ে। দুই ফুলই তাদের প্রার্থী নিয়ে চূড়ান্ত  ঘোষণা করার আগেই কিছু নাম ছিটকে আসছে যে. কারা হতে পারে সম্ভাব্য মুখ। কোন মুখে বাজি ধরতে চলেছে ঘাসফুল শিবির? কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একাধিক নাম। নির্বাচন ঘোষণার ঠিক পরেই শাসক দল আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ফাইনাল করবেন। শোনা যাচ্ছে বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থী এবারের ভোটে টিকিট পাচ্ছে না। আবার দলে পরিবর্তন আনতে প্রচুর মুখের আমদানি হচ্ছে। 

কিন্তু কারা থাকবেন এই নতুন প্রার্থী তালিকায়?

বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন যুব নেতাদের এবার তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় জায়গা হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। 

তালিকায় তারুণ্যের জয়গান
সূত্রের খবর, অভিষেক ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সভানেত্রী জয়া দত্ত প্রার্থী হতে পারেন। এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন ঘাসফুল শিবিরের নেটপাড়ার জনপ্রিয় মুখ দেবাংশু ভট্টাচার্য। লোকসভায় তমলুকে হারলেও বিধানসভায় তাঁর ওপর ফের ভরসা রাখতে পারে দল। চমক হিসেবে থাকতে পারেন জলপাইগুড়ির এশিয়ান গেমস সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন

সাংসদ ও মুখপাত্রদের লড়াই

দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বীরভূমের কোনো আসন থেকে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে পারেন। মুখপাত্রদের মধ্যে কুণাল ঘোষ, অরূপ চক্রবর্তীতন্ময় ঘোষের নাম নিয়ে প্রবল চর্চা চলছে। এমনকি সদ্য সিপিএম ত্যাগী প্রতীকূর রহমানকেও মগরাহাট থেকে প্রার্থী করা হতে পারে।

তারকা ও পেশাদার মুখ

এবারের বড় চমক হতে পারেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তী (উত্তরপাড়া কেন্দ্র) এবং অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। 

পুরনোদের ভাগ্য ও রদবদল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ভবানীপুর থেকেই দাঁড়াচ্ছেন। তবে রদবদল হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে:

মদন মিত্রের কেন্দ্র বদলের সম্ভাবনা প্রবল।

নন্দীগ্রামে এবার ‘ঘরের মেয়ে’ হিসেবে শিউলি সাহাকে অস্ত্র করতে পারে তৃণমূল।

বিপরীতে, রুকবানুর রহমান বা কবরী মান্নার মতো বিধায়কদের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বেহালায় ফের দেখা যেতে পারে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আদৌ টিকিট পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। শোনা যাচ্ছে, পার্থর সিটে শাসক দলের হেভিওয়েট এক মন্ত্রী এবার দাঁড়াতে পারেন। 

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ভারসাম্যের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কাদের ভাগ্য খোলে, তার উত্তর মিলবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

