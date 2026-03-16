West Bengal Assembly Election 2026 CPIM Candidates list: যাদবপুরে বিকাশ, দমদম উত্তরে দীপ্সিতা, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী: কালিগঞ্জে প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা, বামেদের বড় চমক

West Bengal Assembly Election 2026 CPIM Candidates list: যাদবপুরে বিকাশ, দমদম উত্তরে দীপ্সিতা, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী: কালিগঞ্জে প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা, বামেদের বড় চমক
CPIM West Bengal Candidate List 2026: বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ধারা বজায় রেখে এবারও একগুচ্ছ তরুণ মুখকে সামনে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চাইছে আলিমুদ্দিন।
মৌমিতা চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। একদিকে যখন শাসক দল তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি তাদের রণকৌশল সাজাচ্ছে, তখন নিঃশব্দে নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে বামফ্রন্টও। বিশেষ করে আইএসএফ (ISF)-এর সঙ্গে জোট নিয়ে যখন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আসন সমঝোতা ঘিরে ধোঁয়াশা ও জল্পনা অব্যাহত, ঠিক সেই মুহূর্তেই সিপিএমের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সিপিএম ও সিপিআইএমএল লিবারেশনের এই ‘ভোট সমঝোতা’ এক তাৎপর্যপূর্ণ মোড়। অতীতে ছাত্র ও কৃষক আন্দোলনে একযোগে রাজপথে নামলেও, নির্বাচনী ময়দানে আদর্শগত ফারাক ও বামফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের কারণে তাদের দূরত্ব ছিল স্পষ্ট। তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূল ও বিজেপির দ্বিমুখী লড়াই মোকাবিলা করতে ছোটখাটো বিভেদ সরিয়ে বৃহত্তর বাম ঐক্যের পথে হাঁটছে দুই দল। কংগ্রেসের বদলে লিবারেশনের সঙ্গে এই নৈকট্য প্রমাণ করে যে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বামেরা এখন অনেক বেশি বাস্তববাদী। এই নতুন সমীকরণ বাংলার রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী ‘বাম বিকল্প’ হয়ে উঠতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার।
তারুণ্যে ভরসা
বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ধারা বজায় রেখে এবারও একগুচ্ছ তরুণ মুখকে সামনে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চাইছে আলিমুদ্দিন। তবে সূত্রের খবর, এই তারুণ্য নির্ভরতার মধ্যেও সৃজন ভট্টাচার্য, শতরূপ ঘোষ এবং দীপ্সিতা ধরের মতো পরিচিত মুখদের প্রার্থী হওয়া নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সৃজন ভট্টাচার্য বর্তমানে এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে দিল্লিতে ব্যস্ত থাকায় তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে, শতরূপ ঘোষ এবং দীপ্সিতা ধরও বিগত নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর এবার লড়বেন কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই সংশয় রয়েছে।
সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে। গত লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ থেকে লড়াই করে পরাজিত হওয়ার পর, এবার তিনি কি কোনও নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন, নাকি রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব সামলাবেন— তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।
যাদবপুর পুনরুদ্ধারে যাদবপুর
বাম দুর্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যাদবপুর নিয়ে এবার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে সিপিএমের। এই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে দুই হেভিওয়েট নেতা— সুজন চক্রবর্তী এবং বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম ঘোরাফেরা করছে। ২০১৬ সালে মনিষ গুপ্তকে হারিয়ে জয়ী হওয়া সুজন চক্রবর্তী একুশের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, আইনজীবী হিসেবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি ও ডিএ মামলায় আইনি লড়াইয়ে জয়ী হওয়া বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করে বামেরা যে এক মাস্টারস্ট্রোক দিতে চাইছে, তা বলাই বাহুল্য। পেশায় আইনজীবী বিকাশের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে চাইছে দল।
এক নজরে সিপিএমের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা
দলের অন্দর মহলের খবর অনুযায়ী, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থীদের নাম প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।
উত্তরপাড়া: মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
যাদবপুর: বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
বালিগঞ্জ: সায়রা শাহ হালিম
বরানগর: সায়নদীপ মিত্র
দমদম: ময়ূখ বিশ্বাস
মহেশতলা: সায়ন ব্যানার্জি
নোয়াপাড়া: গার্গী চ্যাটার্জী
খড়দহ: দেবজ্যোতি দাস
বিধাননগর: সৌম্যজিত রাহা
শ্রীরামপুর: নবনীতা চক্রবর্তী
ঝাড়গ্রাম: অর্জুন মাহাত
নারায়নগড়: তাপস সিনহা
আসানসোল দক্ষিণ: শিল্পী চক্রবর্তী
কামারহাটি: মানস মুখার্জি।
এছাড়াও কসবা: দীপু দাস, সোনারপুর উত্তরে- মোনালিসা সিনহা এবং
রাজারহাট-নিউটাউনে সপ্তর্ষি দেব
শিলিগুড়িতে- শরদিন্দু চক্রবর্তী।
ইংরেজবাজার- অম্বর মিত্র
কলকাতা বন্দরে- ফয়াজ খানকে
চৌরঙ্গীতে- সঞ্জয় বসু। বালিতে- হচ্ছেন শঙ্কর মৈত্র। সাঁকরাইলে-সমীর মালিক।
পাঁচলায় প্রার্থী ফরিদ মোল্লা
উলুবেড়িয়া উত্তরে- অশোক দলুই
উলুবেড়িয়া দক্ষিণে- প্রার্থী আমিরুল ইসলাম খান।
আমতায় প্রার্থী- জসিমুদ্দিন মল্লিক
উদয়নারায়ণপুরে- ষষ্ঠী মাঝি
ডোমজুড়ে- দলু দাস
সিঙ্গুরে দাঁড়াচ্ছেন- দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।
চুঁচুড়ায়- সুনীল সাহা।
বলাগড়ে- বিকাশ গোলদার
পান্ডুয়ায় প্রার্থী- আমজাদ হোসেন
নৈহাটিতে প্রার্থী হচ্ছেন- ফরওয়ার্ড ব্লকের দীপক চট্টোপাধ্যায়
রামপুরহাটে দাঁড়াচ্ছেন সিপিএমের সঞ্জীব মল্লিক
সাঁইথিয়ায় সিপিএম প্রার্থী দেবু চুনারি
নানুরে দাঁড়াচ্ছেন শ্যামলী প্রধান
আর সিউরিতে প্রার্থী হচ্ছেন মতিউর রহমান
কোচবিহার ও মালদহের মতো জেলাগুলোতেও তরুণ তুর্কিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
জোটের ভবিষ্যৎ ও চূড়ান্ত সমীকরণ
আইএসএফ-এর সঙ্গে জোটের ভবিষ্যৎ এখনও ঝুলে থাকলেও, সিপিএম নেতৃত্ব একক শক্তিতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জটিলতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হয় কি না, সেটাই দেখার। তবে সৃজন-শতরূপদের মতো পরিচিত মুখরা না দাঁড়ালে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঐশী ঘোষদের মতো নতুন প্রজন্মের লড়াই কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।
সব মিলিয়ে, তারুণ্যের উদ্দীপনা আর অভিজ্ঞতার বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে হারানো জমি ফিরে পাওয়াই এখন সিপিএমের মূল লক্ষ্য। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ও জোট জট কাটার পর এই তালিকায় আরও কিছু বড়সড় চমক থাকতে পারে বলেও মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
