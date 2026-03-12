Laxmi Bhandar Scheme Explainer: আটকে আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা? সুবিধা পেতে শুধু এই সরকারি নিয়মটুকু মানলেই কেল্লাফতে, জেনে নিন এখনই

Laxmi Bhandar Scheme Explainer: আটকে আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা? সুবিধা পেতে শুধু এই সরকারি নিয়মটুকু মানলেই কেল্লাফতে, জেনে নিন এখনই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার ঘরে ঘরে এখন লক্ষ্মীর ভান্ডার অতি পরিচিত নাম। মা-বোনেদের আর্থিক স্বনির্ভরতার এই প্রকল্প অনেকেরই সংসার চালাতে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে। তবে নিয়ম না জানার কারণে অনেকেই হয়তো এখনও এই ভাতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সঠিক পথটুকু জানলে প্রতি মাসে সরাসরি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাওয়া মোটেই কঠিন নয়।
আবেদনের সঠিক পদ্ধতি:
লক্ষ্মীর ভান্ডারের ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি—এর ফর্ম কিন্তু যত্রতত্র পাওয়া যায় না। একমাত্র ‘দুয়ারে সরকার’ ক্যাম্প বা নির্দিষ্ট সরকারি অফিস (পুরসভার ওয়ার্ড অফিস বা বিডিও অফিস) থেকেই আপনাকে ফর্মটি সংগ্রহ করতে হবে। ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে আপনার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ফটোকপি। যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকে, তবে আগে তার আবেদন সারতে হবে। এক্ষেত্রেও আপনার রেশন কার্ড না থাকলেও চলে, কিন্তু আধার কার্ড ও স্বাস্থ্যসাথী থাকা বাধ্যতামূলক।
কী কী নথি লাগবে?
আবেদনের জন্য আধার কার্ড এবং নিজের নামে থাকা একটি সচল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা জরুরি। পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ মহিলার তথ্য দিয়েই আপনাকে আবেদন করতে হবে। যারা শহরে থাকেন, তারা ওয়ার্ড অফিসে যোগাযোগ করলে সহজেই এই ফর্মের খোঁজ পাবেন। আপনি যদি তফশিলি জাতি বা উপজাতির আওতাভুক্ত হন, তবে অবশ্যই কাস্ট সার্টিফিকেটের কপি যুক্ত করবেন, কারণ সেক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ সাধারণের চেয়ে বেশি। বর্তমানে পোর্টালের (socialsecurity.wb.gov.in) মাধ্যমে আপনি আপনার আবেদনের বর্তমান অবস্থা বা স্ট্যাটাস যাচাই করতে পারেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর সরকার থেকে দেওয়া ‘অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ’টি সযত্নে রেখে দিন।
সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, এই বিশেষ শিবিরগুলি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে পুরোদমে ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ শুরু হতে পারে। সরকারি ছুটির দিন বাদে বাকি দিনগুলোতে এই পরিষেবা সচল থাকবে।
যেসব প্রকল্পে মিলবে বিশেষ সুবিধা
এই বিশেষ ক্যাম্পগুলির মাধ্যমে মূলত চারটি বড় প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে:
১. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প: রাজ্যের মহিলা উপভোক্তাদের জন্য খুশির খবর হলো, এই প্রকল্পের অধীনে মাসিক আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য মাসিক সহায়তা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য ১,২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৭০০ টাকা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২.৪২ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছেন।
২. বাংলার যুব-সাথী প্রকল্প: বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক-যুবতীরা এই প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই সহায়তা সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছানো শুরু হবে।
৩. ক্ষেতমজুরদের জন্য বার্ষিক সহায়তা: যাদের নিজস্ব কৃষি জমি নেই এবং যারা 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের সুবিধা পান না, এমন ক্ষেতমজুরদের জন্য বার্ষিক ৪,০০০ টাকা সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে। এই টাকা প্রতি বছর খরিফ ও রবি মরশুমের শুরুতে ২,০০০ টাকা করে দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে।
৪. সেচের জলকর মকুব: কৃষকদের সুবিধার্থে পূর্বে ধার্য করা প্রতি একর ইঞ্চি পিছু ১৭ টাকা জলকর সম্পূর্ণরূপে মকুব করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ১০.৬৬ লক্ষ কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন।
কী ভাবে জানবেন আপনার ক্যাম্পের অবস্থান?
প্রযুক্তির সাহায্যে বাড়িতে বসেই আপনার বিধানসভা বা ব্লকের ক্যাম্পের অবস্থান জানা সম্ভব। এর জন্য সরকারি পোর্টাল apas.wb.gov.in-এ গিয়ে 'Find Your Camp' অপশনে ক্লিক করতে হবে।
এরপর জেলা ও ব্লকের নাম নির্বাচন করলে নির্দিষ্ট স্থানের নাম স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের ক্যাম্পটি বসবে মাধবডির কৃষক বাজারের সামনে। যদি পোর্টালে 'Camp scheduling is under process' লেখা আসে, তবে বুঝতে হবে আপনার এলাকার তথ্য আপলোডের কাজ চলছে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও সতর্কতা
ক্যাম্পে যাওয়ার সময় আবেদনকারীদের অবশ্যই নিচের নথিগুলি (আসল ও ফটোকপি) সঙ্গে রাখতে হবে:
১. আধার কার্ড ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
২. জাতিগত শংসাপত্র (Caste Certificate)।
৩. ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের প্রথম পাতা।
৪. মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড।
যেকোনও প্রয়োজনে বা বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন নম্বর 18003450117 বা 033-22140152-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
রাজ্য সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ প্রান্তিক মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য ধাপ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে নিকটবর্তী ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে নিজের নাম নথিবদ্ধ করা এবং সরকারি প্রকল্পের সুফল গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
