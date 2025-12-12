English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: How to check your name in draft list: ১৬ তারিখ খসড়া ভোটার তালিকা! আপনার নাম আছে কি না কী ভাবে দেখবেন? না থাকলে কী করবেন? জেনে নিন আগেই...

SIR Draft List: খসড়া তালিকায় যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদেরও একটি আলাদা লিস্ট প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। যদি কারও মনে হয় যে ভুলবশত নাম বাদ পড়েছে বা অন্য কোনও অভিযোগ কিংবা দাবি থাকে, তাহলে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযোগ জানানো যাবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 12, 2025, 03:49 PM IST
SIR in Bengal: How to check your name in draft list: ১৬ তারিখ খসড়া ভোটার তালিকা! আপনার নাম আছে কি না কী ভাবে দেখবেন? না থাকলে কী করবেন? জেনে নিন আগেই...

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর। নাম আছে কি না, দু’ভাবে যাচাই করুন।

Add Zee News as a Preferred Source

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (Special Intensive Revision বা SIR)-এর প্রথম ধাপ অর্থাৎ এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) আপলোডের সময়সীমা শেষ হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। এখন সকলের নজর আগামী ১৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, যেদিন খসড়া ভোটার তালিকা (SIR Draft list) প্রকাশিত হবে।

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিনেও অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৭ লক্ষ, যার মধ্যে মৃত, নিখোঁজ এবং স্থানান্তরিত ভোটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। 

তবে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে, খসড়া তালিকায় নাম বাদ গেলেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ নাম তোলার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ রয়েছে। SIR-এর গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি- 

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ- ১৬ ডিসেম্বর

দাবি ও অভিযোগ জানানোর শেষ দিন-১৫ জানুয়ারি

হিয়ারিং (Hearing) ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া- ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ- ১৪ ফেব্রুয়ারি

খসড়া তালিকায় নাম আছে কি না, কীভাবে জানবেন? 

এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার পরেও তালিকায় নাম উঠেছে কি না, তা যাচাই করার জন্য নির্বাচন কমিশন দু’টি সহজ পদ্ধতি জানিয়েছে: অনলাইন এবং অফলাইন।

১. অনলাইন পদ্ধতি (Digital Verification)

আপনি ঘরে বসেই চারটি উপায়ে অনলাইনে আপনার নাম যাচাই করতে পারবেন:

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট: নির্বাচন কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট eci.gov.in-এ যান।

সিইও পশ্চিমবঙ্গ ওয়েবসাইট: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) ওয়েবসাইট ceowestbengal.wb.gov.in দেখুন।

ECI Net অ্যাপ: এই অ্যাপ ব্যবহার করে নাম যাচাই করতে পারেন।

জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের (DEO) ওয়েবসাইট: আপনার জেলার ডিইও-দের ওয়েবসাইটেও খসড়া তালিকা পাওয়া যাবে।

দ্রষ্টব্য: এই সাইট বা অ্যাপগুলিতে গিয়ে নিজের নাম এবং এপিক নম্বর (EPIC Number) দিয়ে সার্চ করলেই তালিকায় আপনার নাম রয়েছে কি না, তা জানা যাবে।

২. অফলাইন পদ্ধতি (Physical Verification)

যাঁরা অনলাইনে দেখতে সমস্যা বোধ করছেন, তাঁরা এই পদ্ধতিতে করতে পারেন:

বুথ লেভেল অফিসার (BLO): রাজ্যের সমস্ত বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে খসড়া তালিকার হার্ড কপি দেওয়া হবে। ভোটাররা তাঁদের নিজ নিজ বুথের বিএলও-র কাছে গিয়ে নাম যাচাই করতে পারবেন। খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন বিএলও-দের বুথে থাকার অনুরোধ করেছে কমিশন।

বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA): রাজ্যের স্বীকৃত আটটি রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA)-দের কাছেও খসড়া ভোটার তালিকার হার্ড কপি থাকবে। তাঁদের মাধ্যমেও আপনি নাম যাচাই করতে পারেন।

নাম বাদ গেলে কী করবেন? খসড়া তালিকা থেকে যদি আপনার নাম বাদ পড়ে যায়, তবে চিন্তার কিছু নেই। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে নাম তোলার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে:

অভিযোগ জানান: যদি মনে হয় ভুলবশত নাম বাদ পড়েছে, তবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযোগ বা দাবি জানানো যাবে।

ফর্ম পূরণ: যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁরা অনলাইনে ফর্ম ৬ ও অ্যানেক্সার ৪ পূরণ করে আবেদন করতে পারবেন।

হিয়ারিং (Hearing): খসড়া তালিকায় নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের (বিশেষত যাঁদের তথ্য নিয়ে সন্দেহ আছে) জেলাশাসকের দফতরে হিয়ারিং-এর জন্য ডাকা হবে। ইআরও-রা (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই হিয়ারিং প্রক্রিয়া চালাবেন। কমিশন সূত্রে খবর, এই হিয়ারি ওয়েব কাস্টিং করা হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর রাজনৈতিক দলগুলোর হাতেও খসড়া তালিকার সফট কপি সরবরাহ করবে। এই নিবিড় সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

আরও পড়ুন: Umar Khalid: বছর শেষে বড় খবর! অবশেষে জামিন পেলেন রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত JNU ছাত্রনেতা উমর খালিদ...

আরও পড়ুন: Silver Price touched record: রেকর্ড গড়ে রুপো যেন রেসের ঘোড়া, সোনাকে বলে বলে গোল দিচ্ছে সেকেন্ড বয়! কেনার শেষ সুযোগ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
sirSIR in BengalSIR Draft Listsir formBLOSIR observeruncollectable forms of SIRDead voters of BengalUntracable voters of votersElection Commission
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: বাংলার বুকে ৪ ডিগ্রি! প্রবল শৈত্যপ্রবাহ! আশ্চর্য-করা কলকাতা! জেলায় জেলায় কড়া শীতের কাঁপুনি...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্র...