English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal BJP: ২০২১ সালে জয়ী বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে যাঁদের পারফরম্যান্স ভালো এবং যাঁরা দলের প্রতি অনুগত থেকেছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই ফের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 13, 2026, 09:47 PM IST
BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর: বাংলায় ১৪০ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত--বিজেপি বড় চমক, তালিকায় কে থাকলেন আর কে বাদ গেলেন? দেখে নিন
বঙ্গ বিজেপির সম্ভাব্য তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার আগেই বিজেপি তাদের রণকৌশল সাজাতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, নয়াদিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির (CEC) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে প্রায় ১৪০টি আসনে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবার প্রার্থী নির্বাচনে বিজেপি অত্যন্ত সতর্ক এবং 'উইনেবিলিটি' বা জেতার ক্ষমতাকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে রেখেছে।

প্রার্থী তালিকায় অভিজ্ঞতার ছাপ

এবারের প্রার্থী তালিকায় বিজেপি একটি বড়সড় কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে অনেক তারকা এবং অন্য দল থেকে আসা নেতাদের টিকিট দিলেও, এবার দল মূলত 'ভূমিপুত্র' এবং দীর্ঘদিনের পুরনো কর্মীদের ওপর ভরসা রাখছে।

প্রাক্তন সাংসদদের প্রত্যাবর্তন: সূত্রের খবর, এবারের বিধানসভা ভোটে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সাংসদকে লড়াইয়ে নামাতে পারে বিজেপি। এই তালিকায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের নাম জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়াও বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজের গড় থেকেই লড়বেন বলে নিশ্চিত।

বর্তমান বিধায়কদের পুনর্নবীকরণ: ২০২১ সালে জয়ী বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে যাঁদের পারফরম্যান্স ভালো এবং যাঁরা দলের প্রতি অনুগত থেকেছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই ফের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সেভেন্টি পে কমিশন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পাশাপাশি ইস্তেহারের প্রধান দিকগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য 'সপ্তম বেতন কমিশন' (7th Pay Commission) কার্যকর করা হবে। এ ছাড়াও শূন্য পড়ে থাকা সরকারি পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষিত যুবসমাজের মন জয়ের চেষ্টা করছে পদ্মশিবির।

ড্রয়িং রুম মিটিং ও মাইক্রো-লেভেল প্রচার

এবারের নির্বাচনে বড় জনসভার পাশাপাশি 'ড্রয়িং রুম মিটিং'-এর ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে বিজেপি। রাজ্য জুড়ে প্রায় ১ লক্ষ এ ধরনের ছোট ছোট বৈঠক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' পেশ করা সহজ হবে বলে মনে করছেন শীর্ষ নেতারা।

জাতিগত সমীকরণ ও স্থানীয় রাজনীতি

১৪০টি আসনের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় জাতিগত সমীকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ এবং দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া ও আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলোতে যেখানে বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী, সেখানে আগেভাগেই প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে প্রচার শুরু করতে চায় দল।

তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক লড়াই

বিজেপির এই আগাম প্রস্তুতির জবাবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও বসে নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ইতিমধ্যেই তাদের জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি যত আগেভাগেই প্রার্থী দিক না কেন, বাংলার মানুষ উন্নয়নের নিরিখে জোড়া ফুলেই আস্থা রাখবেন।

২০২৬ সালের এই নির্বাচন বাংলার রাজনীতির জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। ১৪০টি আসনে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে বিজেপি কার্যত তৃণমূলকে একটি প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। প্রথম তালিকায় দলের পুরনো মুখদের প্রাধান্য দেওয়া এবং অভিজ্ঞ নেতাদের লড়াইয়ে নামানো বিজেপির এক পরিকল্পিত চাল হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, প্রথম দফার এই তালিকা প্রকাশের পর বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

