Glenary's: গ্লেনারি'জ পানশালা বন্ধ? বড়দিনের আগে বড় সিদ্ধান্ত হাইকোর্টের! আদালত বলল...
High Court on Glenary's: গ্লেনারি'জ নিয়ে দুঃখ কমল পর্যটকদের। দার্জিলিং সফরে যাওয়া পর্যটকদের জন্য মিলল সুখবর। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্লেনারি'জ রেস্তোরাঁর পানশালা খোলা রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: গ্লেনারিজ নিয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন একই সঙ্গে দার্জিলিংপ্রেমী এবং গ্লেনারিজপ্রেমী মানুষজন। তবে, মন খারাপ করার কিছু নেই, কেননা বড়দিনের (Christmas) আগেই দার্জিলিং (Darjeeling) সফরে যাওয়া পর্যটকদের জন্য সুখবর। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্লেনারিজ (Glenary's— Bakery, Resturant & Pub) রেস্তোরাঁর পানশালা খোলা রাখার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court)।
মনখারাপ নয়
গ্লেনারিজ নিয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন একই সঙ্গে দার্জিলিংপ্রেমী এবং গ্লেনারিজপ্রেমী মানুষজন। তবে, মন খারাপ করার কিছু নেই, কেননা বড়দিনের আগেই দার্জিলিং সফরে যাওয়া পর্যটকদের জন্য সুখবর। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্লেনারিজ রেস্তোরাঁর পানশালা খোলা রাখার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের।
গ্লেনারিজ পানশালা বন্ধ?
দার্জিলিংয়ের গ্লেনারিজ পানশালা বন্ধের নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একাধিক অনিয়মের অভিযোগে সম্প্রতি পানশালা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আদালতের দ্বারস্থ হয় পানশালা কর্তৃপক্ষ।
পানশালা খোলার নির্দেশ
এরই জেরে অনিয়মগুলি শোধরানো সম্ভব কি না, সেবিষয়টি খতিয়ে দেখে দেখে আবগারি দফতরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে সিঙ্গেল বেঞ্চ। সেই মতো ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। আজ, বুধবার রাজ্যের আবেদন খারিজ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। অন্য দিকে, আজই সিঙ্গেল বেঞ্চেও মামলার শুনানি হয়। সেই মামলায় পানশালা খোলার নির্দেশ দেয় আদালত।
