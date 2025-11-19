English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
High Court on SSC BIG Breaking: অযোগ্য হলে বিশেষ ভাবে সক্ষমরাও সুযোগ পাবে না, 'দাগি'দের নাম বাদ দিতে হবে! SSC নতুন তালিকায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের...

Calcutta High Court on SSC BIG Breaking: কমিশন ওয়েব সাইটে ওএমআর আপলোড করবে। এই নির্দেশ হাইকোর্টের। কমিশনকে অযোগ্যদের নামের পাশে তাঁদের সব তথ্য দিতে হবে, যাতে সহজে শনাক্ত করা যায়। যার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে- নাম বাদ বা প্রার্থীপদ বাতিলের বিষয়টা আগেই জানা গিয়েছিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 19, 2025, 02:07 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: অযোগ্য হলেও বিশেষ ভাবে সক্ষমরাও সুযোগ পাবেন না এবং দাগিদের নাম বাদ দিতে হবে! SSC নতুন তালিকায় বড় নির্দেশ এল হাইকোর্টের (Calcutta High Court on SSC)। কমিশন (SSC) ওয়েব সাইটে ওএমআর আপলোড করবে-- এই নির্দেশ হাইকোর্টের। কমিশনকে অযোগ্যদের নামের পাশে তাঁদের সব তথ্য দিতে হবে, যাতে তাঁদের সহজে শনাক্ত করা যায়, এবং যার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। তবে, নাম বাদ বা প্রার্থীপদ বাতিলের বিষয়টা আগে থেকেই জানা ছিল।

আপনারা অযোগ্যদের বসতে দিচ্ছেন? 

বিশেষ ভাবে সক্ষম বলেই অযোগ্যদের নাম রয়েছে তালিকায় এবং তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়েছে, জানায় কমিশন। বলে, আমরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করছি। তবে, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি জানতে চান, আপনারা অযোগ্যদের বসতে দিচ্ছেন? সুপ্রিম কোর্ট কোথায় এমন বলেছেন? কমিশন জানানয়, হাইকোর্ট বললে তাঁদের নাম বাদ দিয়ে দেব। অনেকে আছে প্রক্রিয়া ব্যাঘাত করতে আসেন। আমরা অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছি। কিন্তু কাউকে সন্তুষ্ট করা কমিশনের কাজ নয়, জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি মামলার বাইরে কোনও মন্তব্য করবেন না। আপনি একজন সিনিয়র আইনজীবী কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারপতি। 

অযোগ্যদের তথ্য অসম্পূর্ণ
 
যে তালিকা প্রকাশ করেছেন সেটা একজন অযোগ্যদের হাফ অংশ। বাবার নাম নেই কেন? শুধু প্রার্থীর নাম এবং রোল দেওয়া? আদালত কমিশনের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন তোলে। তবে কমিশন পাল্টা জানায়, তাঁদের বাবার নাম, ঠিকানা কেন দেব? আমরা কি পুলিশ নাকি? শুধু আমাকে কেন বলছেন? মিস্টার ভট্টাচার্যকেও বলুন। আমি জানি, আমি লাইক পারসন নই, জানান কল্যাণ। যদি কেউ পরীক্ষায় বসার জন্যে ভুল তথ্য বা অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে থাকেন, তাঁদের নাম কমিশনের নজরে আনতে পারবেন মামলাকারীরা। তারপর কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।

নামের পাশে সব তথ্য

অযোগ্য নয়, তাঁদের বয়সের ছাড় দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো, এটা বোঝায় যে, অযোগ্য হলে বিশেষ ভাবে সক্ষমরা সুযোগ পাবেন না, জানায় আদালত। আদালত আরও জানানয়, অযোগ্যদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে শুধু প্রার্থীর নাম দিয়ে প্রকাশ করা যথেষ্ট নয়। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, কমিশন ওয়েব সাইটে ওএমআর আপলোড করবে। কমিশনকে অযোগ্যদের নামের পাশে তাঁদের সব তথ্য দিতে হবে, যাতে সহজে শনাক্ত করা যায়। যার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, জানান বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইন্টারভিউ তালিকায় থাকা "দাগি" দের নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। "দাগি" তালিকায় নাম থাকলে তিনি নিয়োগে অংশ নিতে পারেন না। যদি কোন "দাগি" প্রার্থী অংশ নিয়েও নেন, তাহলেও তাঁর নাম বাদ দিতে হবে-- এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, জানালেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, কোনো "চিহ্নিত অযোগ্য" প্রার্থী যেন নতুন নিয়োগে অংশ নিতে না পারেন, পরিষ্কার করে জানালেন বিচারপতি সিনহা।

