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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রতীক কার? দিল্লিতে শুনানি শেষে বড় দাবি ঋতব্রতর, তোলপাড় রাজনীতি

TMC Symbol dispute controversy: কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট বৈঠক করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিরা। বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কমিশনের যাবতীয় প্রশ্নের স্পষ্ট ও তথ্যভিত্তিক উত্তর তাঁরা দিয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:14 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রতীক কার? দিল্লিতে শুনানি শেষে বড় দাবি ঋতব্রতর, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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