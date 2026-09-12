/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রতীক কার? দিল্লিতে শুনানি শেষে বড় দাবি ঋতব্রতর, তোলপাড় রাজনীতি

রাজীব চক্রবর্তী ও প্রবীর চক্রবর্তী: আসল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) কারা এবং দলীয় প্রতীক ‘জোড়াফুল’ শেষ পর্যন্ত কোন শিবিরের দখলে থাকবে-- সেই বিতর্কিত আইনি ও রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শনিবার দিল্লির নির্বাচন কমিশনে চূড়ান্ত শুনানির ছিল। রাজধানীর ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট’ (IIIDEM)-এর কার্যালয়ে দু’পক্ষের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে বেরিয়ে দলের একনায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
কোন শিবিরে কারা উপস্থিত ছিলেন?
শনিবার সকালে প্রথমে কমিশনে হাজিরা দেয় ঋতব্রত শিবির। ‘আসল’ তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন:
ঋতব্রত শিবির: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আখরুজ্জামান, ঋজু দত্ত এবং তাঁদের আইনজীবী আমন ঝাঁ।
মমতা শিবির: কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে হাজির হন বর্ষীয়ান সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাকেত গোখলে।
বৈঠক শেষে কী বললেন ঋতব্রত?
কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট বৈঠক করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিরা। বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কমিশনের যাবতীয় প্রশ্নের স্পষ্ট ও তথ্যভিত্তিক উত্তর তাঁরা দিয়েছেন। কমিশনের চাওয়া অতিরিক্ত নথিও দ্রুত জমা দেওয়া হচ্ছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘না খাতা না বহি, জো ডক্টর মমতা ব্যানার্জি কহে ওহি সহি--গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই একনায়কতন্ত্র চলতে পারে না। তৃণমূল কারও ব্যক্তিগত মালিকানা বা কারও বাপের সম্পত্তি নয়, এটি দলের সাধারণ কর্মীদের দল।’ তিনি আরও দাবি করেন, পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত সাংগঠনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের দিকেই রয়েছে।
পাশাপাশি, প্রতিপক্ষ শিবিরের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি জানান, ২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হয়ে মামলা লড়তে গিয়ে ওই পরিবার রাজ্যকোষাগার থেকে কত ফিজ় নিয়েছে, সে বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দেবেন।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচন: সমাধানের পথ কী?
সামনেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এই দুই কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ফলে তার আগেই যাতে প্রতীক নিয়ে কমিশন দ্রুত কোনো নির্দেশ দেয়, সেই অনুরোধ জানিয়েছে ঋতব্রত গোষ্ঠী।
যদি নির্বাচন কমিশন আজকের শুনানির পর কোনও চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে না পারে বা বিতর্ক অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে উপনির্বাচনে আইনি জটিলতা কাটাতে কমিশন সাধারণত প্রতীক বাজেয়াপ্ত (Freeze) করে সাময়িক ব্যবস্থা নেয়। সেক্ষেত্রে:
উপনির্বাচনের জন্য উভয় পক্ষকেই তৃণমূলের মূল জোড়াফুল প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ না দিয়ে সাময়িকভাবে নতুন ও পৃথক দুটি প্রতীক বরাদ্দ করা হতে পারে।
দু’পক্ষকে আলাদা নামে (যেমন দলীয় নামের সঙ্গে কোনো বিশেষ উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে) ভোটে লড়ার নির্দেশ দিতে পারে কমিশন।
এখন নির্বাচন কমিশন জোড়াফুল প্রতীক নির্দিষ্ট কোনো শিবিরের হাতে তুলে দেয়, নাকি উপনির্বাচনের জন্য বিকল্প প্রতীকের পথে হাঁটে—সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।
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