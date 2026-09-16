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উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলকে হারিয়ে ঋতশিবিরের বড় জয়: সফিউজ্জামান শেখের মনোনয়নের দিনই পার্টি অফিস দখলে নাটকীয় মোড়

Rejinagar By Electionপ্রশাসনিক ভবনে পৌঁছে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সফিউজ্জামান শেখ।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:10 PM IST
উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলকে হারিয়ে ঋতশিবিরের বড় জয়: সফিউজ্জামান শেখের মনোনয়নের দিনই পার্টি অফিস দখলে নাটকীয় মোড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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