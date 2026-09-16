/উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলকে হারিয়ে ঋতশিবিরের বড় জয়: সফিউজ্জামান শেখের মনোনয়নের দিনই পার্টি অফিস দখলে নাটকীয় মোড়

সোমা মাইতি: মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমীকরণে নাটকীয় মোড়। বুধবার দুপুর থেকেই রেজিনগরের উপনির্বাচনে ঋতব্রত তৃণমূল শিবিরের প্রার্থী সফিউজ্জামান সেখের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে বহরমপুর ও সংলগ্ন প্রশাসনিক এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক তৎপরতা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার এই কর্মসূচিতে কলকাতার শীর্ষ নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতি আলাদা রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে।
জেলা তৃণমূল কার্যালয়ের দখল ও ব্যানার বদল
মনোনয়ন জমা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঠিক আগেই বহরমপুরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মূল কার্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় ঋতব্রত তৃণমূল শিবির। কার্যালয়ে উপস্থিত কর্মীরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের আগের ব্যানারগুলো পুরোপুরি ঢেকে দেন এবং তার ওপর ঋতব্রত তৃণমূলের নিজস্ব ব্যানার টাঙিয়ে দেন।
কার্যালয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর সেখানে শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। উপনির্বাচনের রণকৌশল এবং মনোনয়ন মিছিল কী ভাবে হবে, তা নিয়ে সেখানে সবিস্তার আলোচনা সারেন নেতৃত্বরা।
হেভিওয়েট নেতাদের উপস্থিতি
মনোনয়ন দাখিলের দিন দলীয় প্রার্থী সফিউজ্জামান সেখকে সমর্থন জানাতে জেলা ও রাজ্যের একঝাঁক শীর্ষ নেতা-বিধায়ক হাজির হন। মন্ত্রী ও বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি জেলা কার্যালয়ে ও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন:
বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকার (ডেভিড)
মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান
রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) আখরুজ্জামান
হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত সেখ
সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস
বহরমপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জী-সহ জেলার একঝাঁক প্রবীণ নেতা ও কর্মী।
বিশাল মিছিল ও মনোনয়ন পেশ
জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক শেষ হওয়ার পর দুপুর নাগাদ সেখান থেকেই শুরু হয় বিশাল মিছিল। প্রার্থী সফিউজ্জামান সেখকে সঙ্গে নিয়ে ফিরহাদ হাকিম, আবু তাহের খান, অপূর্ব সরকার ও নিয়ামত সেখদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক জেলা প্রশাসনিক ভবনের দিকে এগিয়ে যান। দলীয় স্লোগান ও দলীয় পতাকায় পুরো চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে।
প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সফিউজ্জামান সেখ।
প্রার্থীর সমর্থনে দলের প্রথম সারির সাংসদ, মন্ত্রী এবং একাধিক বিধায়কের একই সঙ্গে পথে নামা রেজিনগরের নির্বাচনী লড়াইকে কার্যত এক চরম শক্তি পরীক্ষার ময়দানে পরিণত করেছে। জেলা কার্যালয়ের ব্যানার বদল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত এই দীর্ঘ মিছিল-- সব মিলিয়ে রেজিনগরের উপনির্বাচনে এদিন নিজেদের বাড়তি রাজনৈতিক আধিপত্য স্পষ্টভাবে জাহির করল ঋতব্রত শিবির।
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