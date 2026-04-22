Higher Secondary Result 2026: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ নিয়ে বড় আপডেট: ভোট মিটলেই ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট, কবে প্রকাশিত জেনে নিন

Higher Secondary Result 2026: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ নিয়ে বড় আপডেট: ভোট মিটলেই ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট, কবে প্রকাশিত জেনে নিন
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্য়েই ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড় খবর। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী ১৪ মে প্রকাশিত করতে চলেছে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। বুধবার সংসদের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, ভোট পর্ব এবং নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা হাতে পেতে চলেছেন তাঁদের ভবিষ্যতের শংসাপত্র।
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, আগামী ১৪ মে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সল্টলেকের বিধাননগরে অবস্থিত সংসদের সদর দপ্তর ‘বিদ্যাসাগর ভবন’-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই প্রথা মেনে আনুষ্ঠানিক ভাবে চলতি বছরের ফলাফল ও মেধা তালিকা (Merit List) প্রকাশ করা হবে।
এরপর সকাল ১১টা থেকে সংসদ অনুমোদিত নির্দিষ্ট পোর্টাল ও ওয়েবসাইটগুলিতে নিজেদের রোল নম্বর ও জন্ম তারিখ দিয়ে ফলাফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। যদিও কোন কোন ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখা যাবে, সেই তালিকা সংসদ পরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাবে। ওয়েবসাইট দেখার পাশাপাশি ওই দিনই সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি থেকে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা।
এক নজরে ২০২৬-এর উচ্চমাধ্যমিক
২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এই প্রথমবার রাজ্যে সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা জাতীয় স্তরেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।
পরীক্ষা শুরু: ১২ ফেব্রুয়ারি।
পরীক্ষা শেষ: ২৭ ফেব্রুয়ারি।
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা: ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন।
পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা: রাজ্যজুড়ে ২১০৩টি।
ফলাফল প্রকাশের সময়সীমা: পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৭৮ দিনের মাথায় রেজাল্ট আউট করছে সংসদ।
রেকর্ড সময়ে ফল
এ বছর ভোট এবং পরীক্ষার ফলপ্রকাশ প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলায় এক সময় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা। ভোট প্রক্রিয়ার কারণে শিক্ষকদের একটা বড় অংশকে নির্বাচনী কাজের প্রশিক্ষণ ও ডিউটিতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এর পাশাপাশি এসআইআর (SIR) সংক্রান্ত কাজের চাপ তো ছিলই। শিক্ষকমহলে আশঙ্কা ছিল, ভোটের ডিউটি সামলে সময়ের মধ্যে খাতা দেখা এবং নম্বর জমা দেওয়া সম্ভব হবে কি না।
তবে সংসদ সূত্রে খবর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকরা অতিরিক্ত চাপ নিয়ে দিনরাত এক করে খাতা দেখার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এই নিরলস পরিশ্রমের কারণেই মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। সংসদের এক আধিকারিকের কথায়, "ভোটের ডামাডোলে যাতে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা বা কলেজে ভর্তিতে কোনো সমস্যা না হয়, সেই দিকটি মাথায় রেখেই দ্রুত ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"
মাধ্যমিকের পরেই উচ্চমাধ্যমিক
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে। ৪ মে ভোট গণনা মিটে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর কথা রয়েছে। তার ঠিক পরের সপ্তাহেই উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।
শিক্ষাবিদদের মতে, সেমিস্টার পদ্ধতিতে প্রথমবার পরীক্ষা হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরণের কৌতূহল ও উত্তেজনা রয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির আদলে হওয়া এই পরীক্ষার মূল্যায়ন কেমন হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শিক্ষা মহল।
১৪ মে সকাল থেকেই সংসদের ওয়েবসাইট এবং স্কুলগুলিতে ভিড় জমাবেন সাত লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। আপাতত লক্ষ্য একটাই— ভোটের লড়াই মিটে যাওয়ার পর এবার জীবনের বড় পরীক্ষায় সাফল্যের হাসি হাসা।
