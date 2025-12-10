Higher Secondary Exam 2025: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন! চতুর্থ সেমেস্টার পরীক্ষা কবে? কারা গার্ড দেবেন এবার?

Higher Secondary Exam 2025: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন! চতুর্থ সেমেস্টার পরীক্ষা কবে? কারা গার্ড দেবেন এবার?
HS Exam 2025: নিয়ম অনুযায়ী, যে দিন চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা হবে সে দিনই দ্বিতীয় ভাগে তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এটি হবে ওএমআরশিটে। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১ থেকে, শেষ হবে ২টো ১৫ মিনিটে। এখানেও ওএমআরশিট দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের দশ মিনিট আগে অর্থাৎ ১২.৫০ মিনিটে।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: উচ্চ মাধ্যমিক (Higher Secondary) পরীক্ষাতে বড়সড় রদবদল। ১২ই ফেব্রুয়ারি (HS will start from 12th Feb) থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার সেমিস্টার সিস্টেমে ফোর্থ সেমিস্টারে (HS 4th Semester) পরীক্ষা হবে। প্রশ্ন পড়ার জন্য এবার ১০ মিনিট করে সময় দেওয়া হবে এই সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের। শুধু তাই নয় প্রশ্নের অপশনও অনেক বেশি থাকবে। এর পাশাপাশি পার্মানেন্ট টিচারদের দিয়েই পরীক্ষার হল গার্ড দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রাইমারি সেকশন থেকে পার্মানেন্ট টিচার আনা যেতে পারে। এছাড়া মোবাইল ফোন নিয়ে অন্যান্য বারের মতো এবারও একাধিক নির্দেশিকা রয়েছে।
চতুর্থ ও তৃতীয় সেমিস্টার (সাপ্লিমেন্টারি) পরীক্ষার সময়ে ছাড় দেবেন কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, পরীক্ষা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে দেওয়া হবে ওএমআরশিট ও প্রশ্নপত্র।
সম্প্রতি শেষ হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার। সেখানে বেশ কিছু বিষয় পরীক্ষা দিতে গিয়ে সময়ের অভাবে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিল পড়ুয়ারা। মূলত হিসাবশাস্ত্র, রসায়ন ও অঙ্ক পরীক্ষাতেই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তারা। দাবি উঠেছিল, কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার। তারই প্রেক্ষিতে ১০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পরীক্ষার সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।
২০২৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ তথা চূড়ান্ত সেমেস্টার আয়োজিত হতে চলেছে। এই পরীক্ষায় বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পরীক্ষা শুরু সকাল ১০টায়, শেষ হবে দুপুর ১২টায়। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট আগে, অর্থাৎ ৯.৫০ মিনিটে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে যাবে পরীক্ষার্থীরা।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে ১০ মিনিট আগে। যাতে প্রশ্ন পড়ে উত্তর দেওয়ার সময় পায় পড়ুয়ারা।'
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, পরীক্ষার সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। তৃতীয় সেমেস্টার ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট ও চতুর্থ সেমিস্টার দু'ঘন্টা হবে। পুরনো পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম পরিবর্তন হচ্ছে না। তারা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে পরীক্ষা দেবেন। পরীক্ষা-পদ্ধতিতে এই রদবদল পড়ুয়াদের আর একটু স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।