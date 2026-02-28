Final Voter List: রাজ্যে সর্বাধিক দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮,১৮,৪৩২! বাকি কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল?

Final Voter List: রাজ্যে সর্বাধিক দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮,১৮,৪৩২! বাকি কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল?
Names deleted in Bengal SIR Final Voter List: সবই নির্বাচন কমিশনের ষড়যন্ত্র। কমিশন পরিকল্পনা করে ভোটারদের নাম বাদ দিলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জিতবে তৃণমূল কংগ্রেসঃই। দাবি বিধায়ক শওকত মোল্লার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলায় এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। আর সেই ফাইনাল লিস্ট বেরতেই শোরগোল। কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল? খসড়া তালিকার পর চূড়ান্ত তালিকায় নতুন করে আরও কত নাম বাদ পড়ল? তাই নিয়েই চলছে চুলচেরা হিসেব। এখনও পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বাদ গিয়েছে সর্বাধিক নাম।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি বিধানসভায় বাদ দিয়েছে মোট ৮ লাখ ১৮ হাজার ৪৩২টি নাম। খসড়া তালিকাতেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সর্বাধিক নাম বাদ গিয়েছিল। যদিও এসবই নির্বাচন কমিশনের ষড়যন্ত্র, ইলেকশন কমিশন পরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দিয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর আরও দাবি, নির্বাচন কমিশন পরিকল্পনা করে ভোটারদের নাম বাদ দিলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের ৩১টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে।
হুগলিতেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়ার থেকে চূড়ান্ত তালিকায় আরও প্রায় ১৬ হাজার ভোটার কমেছে এই জেলায়। খসড়ায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২৫। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রয়েছে ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২৯৩ জনের। যদিও ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৪ জনের নাম বিচারাধীন রয়েছে। হুগলি জেলায় এসআইআর-এর আগে ভোটার ছিল ৪৭ লাখ ৭৫ হাজার ৯৯ জন। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় ৩ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে। যাদের মধ্যে মৃত স্থানান্তরিত খোঁজ মেলেনি এমন ভোটার ছিল। এবার আরও ১৫ হাজার ৯৩২ জনের নাম বাদ।
নদিয়া জেলায় বাদ ৬২ হাজার। বিচারাধীন ২ লাখ ৩০ হাজার। নতুন করে আরও বাদ ৫ হাজার নাম। জেলায় মোট ভোটার ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার। বাঁকুড়া জেলায় এসআইআর-এ বাদ ৩৩০০ নাম। এরমধ্যে রয়েছেন অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটাররা। জেলার মোট প্রায় ২৯ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আর ৩৯ হাজার 'আনম্যাপড' বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ভোটার রয়েছেন। যার নিষ্পত্তি করছেন বিচারকরা। উত্তরে আলিপুরদুয়ার জেলায় ১১, ৬৯২ জনের নাম বাদ পড়েছে বলে খবর। তবে ৮০,৪৯৪ জনের নামের জুডিশিয়াল পর্যবেক্ষণে রয়েছে। এর মধ্যে থেকে কত জনের নাম বাদ পড়ে বা সংযোজিত হয়, তারপরই চূড়ান্ত সংখ্যা পাওয়া যাবে।
শুভেন্দুর গড় নন্দীগ্রামেও নতুন করে বাদ গিয়েছে ভোটারদের নাম। নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকে মোট ৮৮১৯ জন 'under adjudication'-এর মধ্যে রয়েছে। আর প্রায় দেড়শো জন ডিলিটেড। একইভাবে নন্দীগ্রাম দু'নম্বর ব্লকেও শতাধিক deleted। আর প্রায় ৩৩০০ জন adjudication তালিকায় রয়েছেন বলে জানা গেছে। ওদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পশ্চিম মেদিনীপুরে বাদ পড়েছে ১৮,০৮৬ নাম। বিচারাধীন ১ লক্ষ ৩৪৯৬ জন বিচারাধীন। পশ্চিম বর্ধমানের ক্ষেত্রে বিচারাধীন ১.৩৭ লক্ষ নাম। ১,৩৭,৫৩৯ জনের নাম বিচারকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তথ্য যাচাইয়ের পর পরবর্তীতে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তাঁদের নাম বাদ বা সংযোজিত হবে।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রথম খসড়া তালিকায় বাদ যায় ৮০ হাজার ৯৮৪ জন। শুনানির পর নতুন করে বাদ গিয়েছে ২১ হাজার ৮০৩ জন। আবার শুনানির পর নতুন করে নাম উঠেছে ৩ হাজার ৩০৪ জনের। সবমিলিয়ে মোট নাম বাতিল হয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৭৮৭ জনের। মোট বিচারাধীন ভোটারের নাম ১ লক্ষ ৩২ হাজার ২৫৮ জন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৩৫০০ জনের নাম এখনও পর্যন্ত বাদ গিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। আর বিচারাধীন প্রায় ৮০,০০০ হাজার।
