/ডবল ধামাকা! বিপ্লব ঘটে গেল বার্ধক্য ভাতা আর প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে! কত টাকা করে বৃদ্ধি হল, জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেশ হল শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রথম বাজেট। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তেরও প্রথম বাজেট ভাষণের সাক্ষী থাকল বাংলা। বাংলার ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। বাজেটে নানা প্রস্তাব পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বড় ঘোষণা বিজেপি সরকারের। বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন বাড়ানোর প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী
রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করল বিজেপি সরকার। বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাবও দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এতদিন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলারা মাসে ১ হাজার টাকা করে পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পেতেন। এবার থেকে এটা ৫০০ টাকা করে বেড়ে তাঁরা ১৫০০ টাকা করে পাবেন।
খাদ্য প্য়াকেজ
এছাড়া রয়েছে বিশেষ খাদ্য প্য়াকেজ। তিনটি আর্থিকভাবে দুর্বল আদিবাসী শ্রেণি-- লোধা শবর, টোকো এবং বিরহল-- এই তিন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য সুষম খাদ্য বিতরণের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হল বাজেটে। এই স্কিমে প্রতি পরিবারকে চাল, ডাল, চিনি, তেল-সহ এই বিশেষ খাদ্য প্য়াকেজ দেওয়া হবে প্রতি সপ্তাহে।
স্পেশাল প্যাকেজ
বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। সেই সঙ্গে আছে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সামাজিক প্রকল্প এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের অংশ বাবদ খরচ। এত কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। এর মধ্য়ে আছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহল উভয়ই।
মহার্ঘ ভাতা এবং
বাজেটের দিকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছেন সম্ভবত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের আশা, এই বাজেট তাঁদের বকেয়া ডিএ কতটা মিটিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করে। কত শতাংশ ডিএ মিলতে পারে, এ নিয়ে নানা জল্পনার মধ্যেই জানা যাচ্ছে প্রায় ৩৮ শতাংশ DA নাকি মিলবে! কী অঙ্ক তার-- তা আলাদা করে দেখতে হবে। এই বাজেট যে উন্নয়নের বার্তা দিতে চলেছে, তা জানাই ছিল। এবং এ-ও জানা ছিল যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পই বর্তমান সরকারের প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাকে ৬০ হাজার কোটি টাকা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
বিরোধীদলের মনোভাব
বিরোধীদলের মনোভাব খানিকটা রবিবারেই বোঝা গিয়েছিল কুণাল ঘোষের কথায়। সূত্রের খবর, বাজেট অধিবেশন নিয়ে দলের বিধায়কদের বার্তা পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়া সরকারের পেশ করা বাজেটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সদ্য একটি দল ক্ষমতায় এসেছে, এটা তাদের প্রথম বাজেট, আমরা তাদের সময় দেব, নজর রাখব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)