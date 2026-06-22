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ডবল ধামাকা! বিপ্লব ঘটে গেল বার্ধক্য ভাতা আর প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে! কত টাকা করে বৃদ্ধি হল, জানেন?

West Bengal Budget 2026: আর্থিকভাবে দুর্বল তিনটি আদিবাসী-- লোধা শবর, টোকো এবং বিরহল-- জনগোষ্ঠীর জন্য সুষম খাদ্য বিতরণের প্রকল্পও ঘোষণা করা হল বাজেটে। প্রতি পরিবারকে চাল, ডাল, চিনি, তেল-সহ খাদ্য প্য়াকেজ দেওয়া হবে প্রতি সপ্তাহে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:52 PM IST
ডবল ধামাকা! বিপ্লব ঘটে গেল বার্ধক্য ভাতা আর প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে! কত টাকা করে বৃদ্ধি হল, জানেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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