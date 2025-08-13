Jalpaiguri: দাদাকে রাখি পরিয়ে ফেরার পথে হাড়হিম কাণ্ড! বোনকে মাদক পাউডার দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে... ভয়ংকর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jalpaiguri: দাদাকে রাখি পরিয়ে ফেরার পথে ভয়ংকর কাণ্ড। মাদক মেশানো পাউডার দিয়ে অজ্ঞান করে সর্বস্ব লুঠ করা হয় তাঁর থেকে বলে অভিযোগ। এমনকী তিন দিন ধরে স্টেশনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 13, 2025, 01:45 PM IST
প্রতীকী ছবি

প্রদ্যুত দাস: দাদাকে রাখি পরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন‌ এক‌ মহিলা বলে অভিযোগ। মনে করা হচ্ছে, মাদক মেশানো পাউডার দিয়ে অজ্ঞান করে ওই মহিলার সর্বস্ব লুঠ করেছে দুষ্কৃতীরা। তিনদিন ধরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন তিনি। বুধবার সকালে জ্ঞান ফিরলে নিজেকে স্টেশনে পড়ে থাকতে দেখেন ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা প্রীতি মাহাত‌ নামে ওই মহিলা। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির গোশালা‌ মোড় এলাকার এক ট্রাফিক পুলিস উদ্ধার করে তাঁকে।

অসুস্থ ওই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী মহিলা জানান, 'আমার বাড়ি ইসলামপুরে। স্বামী‌ ও দুই সন্তান রয়েছে। গত শনিবার রাখি উৎসব পালন করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডিতে দাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। পরদিন রবিবার দাদা, বৌদি-সহ বাড়ির লোকজন ইসলামপুর ফেরার‌ জন্য বাসে‌ তুলে দিয়েছিলেন। আমার পাশে বাসের সিটে বসে ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর হাতে পাউডার জাতীয় কিছু ছিল। এরপর কী হয়েছে আমি আর বুঝতে পারছি না। আজ সকালে নিজেকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দেখতে পাই।' 

তিনি আরও বলেন, 'আমি নাকি তিনদিন ধরে স্টেশনে ঘুমোচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন, কয়েক হাজার নগদ টাকা, সোনার গয়না সহ সমস্ত জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।' এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পুলিসের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই বাড়ির লোকজনের‌ সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তিনি। তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করছে জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় এলাকার ট্রাফিক পুলিস। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

