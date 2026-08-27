/মিড ডে মিলে সরষে ইলিশ, চিংড়ি-পোস্ত! সঙ্গে দই-মিষ্টি, চাটনি! অবিশ্বাস্য!

চম্পক দত্ত: মুখ্যমন্ত্রী সপ্তাহে দুদিন ডিমের কথা বলেছিলেন। তাই বলে মিড ডে মিলে ইলিশ-চিংড়ি? সঙ্গে দই-মিষ্টিও? এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দাসপুর ১ ব্লকের নাড়াজোল দুই চক্রের সামাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। রাখিবন্ধন উৎসবে ঘিরে সেখানে মিড ডে মিলে পাতে পড়ল ইলিশ! দেদার খুশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবকেরাও।
১১০ ছাত্রছাত্রী
জানা যায়, এই সামাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১০ জন ছাত্রছাত্রী। এই স্কুলে আজ ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলে পাতে পড়ল সরষে ইলিশ। এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছিল চিংড়ি পোস্ত, পাঁপড়, দই, মিষ্টি, চাটনিরও। বর্তমানে ইলিশ মাছের দাম ৮০০ টাকা কিলো, তবুও শিক্ষকদের এই ধরনের উদ্যোগে খুশি এলাকার অভিভাবক থেকে শুরু করে সকলে। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, লেখাপড়ার দিক দিয়েও এই সামাট স্কুল এলাকার মানুষের কাছে গর্বের।
শিক্ষকদের উদ্যোগে আয়োজন
স্কুলের যে সমস্ত মিড ডে মিলের দিদিরা রান্না করেন আজকের দিনে তাঁরা বাচ্চাদের পাতে ইলিশ রান্না করে দিতে পেরে বেজায় খুশি। যদি এ বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ প্রামাণিক বলেন, ছাত্রছাত্রী তাঁদের সন্তানের সমতুল্য, তাই তাঁদের সকল শিক্ষকদের উদ্যোগে আয়োজন। এমনকি ছাত্রদের ভালো খাওয়ানোর জন্য মাঝেমধ্যে এলাকার সাধারণ মানুষ ও এগিয়ে আসেন বলে প্রধান শিক্ষক জানান।
সপ্তাহে ২ দিন ডিম
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সূচনা হয়েছে মিড-ডে মিল পাইলট প্রজেক্টের 'অন্নামৃত' কিচেনের। পাইলট প্রজেক্টের ইসকনের মেগা কিচেনের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। টার্গেট মোট ২ লক্ষ পড়ুয়া। অন্নামৃত (অন্ন + অমৃত) কিচেনের উদ্বোধন করে নিজের হাতেই রান্নাও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মেশিনে পনির ঢেলে, রান্নার জন্য দেন মশলা। তারপর হাতা দিয়ে রান্না করেন মুখ্যমন্ত্রী। মিড-ডে মিলের মেনু প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সপ্তাহে ২ দিন করে ডিম দেব। যোগী আদিত্যনাথ দুধ, ফল এসব দেন। আমরাও দেওয়ার চেষ্টা করব। মেনু হিসেবে থাকছে-- ভাত বা খিচুড়ি বা পোলাও, পনির বা রাজমা বা সয়াবিন এবং ফল।
কলেজেপড়ুয়াদের জন্য মিলক্যান্টিন?
পোর্টের জমিতে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই সুবিশাল কিচেন তৈরি করেছে ইসকন। অদূর ভবিষ্যতে কলেজের পড়ুয়াদের জন্যও মিল ক্যান্টিন চালু করার স্বপ্ন ইসকনের। ওইদিন মিড-ডে মিলের গাড়িরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং জিপিএস কাজে লাগিয়ে প্রতিটি মিড-ডে মিলের গাড়িতে ট্র্যাকার লাগানো হয়েছে। যাতে খাবারের মুভমেন্ট বোঝা যায়।
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