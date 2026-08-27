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মিড ডে মিলে সরষে ইলিশ, চিংড়ি-পোস্ত! সঙ্গে দই-মিষ্টি, চাটনি! অবিশ্বাস্য!

Mid-Day Meal on Rakhi Purnima: রাখি বন্ধন উৎসব ঘিরে মিড ডে মিলে পাতে পড়ল ইলিশ! দেদার খুশি স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকেরা। এমনি ছবি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দাসপুর ১ ব্লকের নাড়াজোল দুই চক্রের সামাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:57 PM IST
মিড ডে মিলে সরষে ইলিশ, চিংড়ি-পোস্ত! সঙ্গে দই-মিষ্টি, চাটনি! অবিশ্বাস্য!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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