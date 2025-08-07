Hilsha in Mid-day meal: একঘেয়ে ডিম-সোয়াবিন নয়, মিড-ডে মিলের থালায় গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা! পাতে মিষ্টিও, আনন্দে চোখ চকচক পড়ুয়াদের...

Hilsha in Mid-day meal: একঘেয়ে ডিম-সোয়াবিন নয়, মিড-ডে মিলের থালায় গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা! পাতে মিষ্টিও, আনন্দে চোখ চকচক পড়ুয়াদের...
Mid-day meal: রফতানি হয়, কিন্তু খেতে পায় না এলাকার ছেলেমেয়েরাই। প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে ১০০ জন পড়ুয়ার প্রত্যেকের পাতে পাতে ইলিশ। মানবিকতার উজ্জ্বল মুখ।
নকিব উদ্দিন গাজী: মিড-ডে মিলের (Mid-day meal) খাবারে ইলিশ মাছ ভাজা (Hilsha Fry)! মিড-ডে মিলে ইলিশ পড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে। ইলিশ মাছ পেয়ে বেজায় খুশি ছাত্রছাত্রীরা। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত স্কুলে এমন ছবি-ই দেখা গেল। নিত্যদিনের খাবার বলতে খিচুড়ি অথবা সাদা ভাত, সিদ্ধ ডিম নয়তো সোয়াবিনের তরকারি। কোনও কোনও দিন সেদ্ধ ডিমের বদলে ডিমের ঝোল অথবা পাঁচমেশালি সবজি। মিড-ডে মিলের প্রতিদিনের এই একঘেয়ে খাবারের বাইরে এবার পাতে দেওয়া হল ইলিশ।
মিড-ডে মিলে খিচুড়ি-ইলিশ
এই ছবি দেখা গেল রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের উলুবাড়ি বেড়মাল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। মেনুতে ছিল খিচুড়ি সঙ্গে বেগুন ভাজা, ইলিশ ভাজা আর মিষ্টি। ইলিশ পেয়ে বেজায় খুশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। মিড-ডে মিলের খাবারে ইলিশ মাছ পেয়ে সকলেই খুব আনন্দিত। এই নিয়ে বিভা হালদার নামের এক অভিভাবক জানান, তিনি আশেপাশের কোনও স্কুলে কোথাও এমন জিনিস দেখেননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগেই মিড-ডে মিলে পাতে পড়েছে এই ইলিশ। আর সেই উদ্যোগ সাড়া ফেলে দিয়েছে এলাকায়। স্কুলটি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৩ জন শিক্ষক নিয়ে চলে স্কুলের পঠনপাঠন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শশাঙ্ক হালদার নিজের উদ্যোগেই এই কাজ করেছেন।
প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য
মিড-ডে মিলে ইলিশ দেওয়া নিয়ে তিনি জানিয়েছেন, স্কুলটি সুন্দরবন এলাকায়। এখানের রায়দিঘি ঘাট থেকে ইলিশ উঠে বাইরে রফতানি হয়। কিন্তু এই এলাকার ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রান্তিক এলাকার মানুষজন ইলিশ খেতে পায় না। তাই এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে স্বাদের ভিন্নতা আনতে ও মিড-ডে মিলের একঘেয়েমি কাটাতে এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি। প্রায় ৬০০-৭০০ গ্রাম সাইজের ইলিশ মাছ নিয়ে আসেন তিনি। আগামী দিনেও সময় ও সুযোগ পেলে এভাবেই আবারও ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে ইলিশ দেবেন বলে জানান তিনি।
