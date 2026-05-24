/Shubham Chatterjee Conquers Mt Everest: লক্ষ্য সপ্তশিখর, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করে ফিরলেন হিন্দমোটরের শুভম

Shubham Chatterjee Conquers Mt Everest: ইতিমধ্যে শুভম মানাসলু, আন্টারটিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার ৩ শৃঙ্গ জয় করার পর,পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করলেন
বিধান সরকার: হুগলির হিন্দমোটরের যুবক শুভম চট্টোপাধ্যায়কে পাড়ায় সবাই রনি নামেই চেনে। পাড়ার ছেলে রনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। তাই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় তাকে স্বাগত জানাল উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া কলেজ মোড় থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে শোভাযাত্রা করে এলাকার মানুষ। এভারেস্ট জয়ীকে দেখার জন্য জি টি রোডের দুপাশে ভীড় জমে যায়। জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরেন শুভম।
গত ৯ এপ্রিল শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন শুভম। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় তার সামিট কিছুটা পিছিয়ে যায়। এভারেস্টে আরোহণের সময় যানজটেও পড়তে হয় তাকে। তবে সবকিছু কাটিয়ে ভালোভাবেই এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহন করেন। একইসঙ্গে মানাসুলু শৃঙ্গও জয় করেন।
ইতিমধ্যে শুভম মানাসলু, আন্টারটিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার ৩ শৃঙ্গ জয় করার পর,পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেলেন। আগামী দিনে তার স্বপ্ন সপ্তশৃঙ্গ জয়। যে লক্ষে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি।
শুভমের বাবা চন্দন চট্টোপাধ্যায় একজন ব্যবসায়ী। ছেলের এই জয়ে খুশি তার পরিবার। ছোটবেলায় পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার সময় থেকেই তার পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা ছিল। যখনই পাহাড়ে যেত সোয়েটার না পড়েই ঘুরে বেড়াতো বলে জানান এভারেস্ট জয়ীর পরিবার। প্রথমবার দার্জিলিঙে ট্রেকিং করার পর থেকেই তার পাহাড়ের চড়ার ইচ্ছা জন্মায়।
বাবা চন্দন চট্টোপাধ্যায় বলেন, গত বুধবার ৪:১৫ মিনিটে এভারেস্ট জয় করে শুভম। সিক্সটিন মে বেস্ট ক্যাম্প থেকে সামিট শুরু করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তারা দুজন গিয়েছিল।
শুভম বলেন, জীবনে অসম্ভব কিছু নয়। চেষ্টা করলে সবই পারা যায়। আগামীদিনে আরো কিছু পরিকল্পনা রয়েছে মাথায়। ট্রেনিং করলে বোঝা যাবে আমি পারব কিনা। তবে যা করব ওয়ার্ল্ড স্টেজে করব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)