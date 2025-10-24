Kali Puja 2025: HL- আবাসনের দেড়শো পরিবারের প্রায় ৫০০ সদস্যের অংশগ্রহণ! যাওয়ার আগে মা যেন নিজেই বললেন, 'আসছে বছর আবার হবে'...

Kali Puja 2025: HL- আবাসনের দেড়শো পরিবারের প্রায় ৫০০ সদস্যের অংশগ্রহণ! যাওয়ার আগে মা যেন নিজেই বললেন, 'আসছে বছর আবার হবে'...
Kali Puja: কর্পোরেট জাঁকজমক ছাড়াই বাগুইআটির তেঘড়িয়া রঘুনাথপুরের গোপীকানন আবাসন পরিবারিক উদ্যোগে নিখুঁতভাবে পালন করলো তাদের চতুর্থ বর্ষের কালীপুজো তথা দীপাবলি। এখানকার প্রায় ৫০০ জন বাসিন্দা মিলে ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, পুতুল নাচ এবং সমবেত নাচগানের মাধ্যমে সাবেকী বাংলার নির্মল আনন্দ বজায় রেখেছিল এই উৎসবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্পোরেট ভাবনা, বাজেট আর থিমের অনুপ্রবেশ বাংলার কালীপুজোতে ঢুকে পড়েছে বহুবছর। আবার তার মধ্যেই আন্তরিক উদ্যোগ আর অংশগ্রহণে নির্মল দীপাবলির সাবেকি আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যায় বাংলার পাড়া, পল্লী এবং ছোট পরিসরে মাথা তুলে দাঁড়ানো আবাসনের দীপান্বিতায়। বাগুইআটির তেঘড়িয়া রঘুনাথপুরের গোপীকানন আবাসনের এবছরের দীপাবলির আয়োজনের পরতে পরতে ফুটে উঠল, সেই পারিবারিক নির্মলতা।
ঢাকের বাদ্যি থেকে ফুল, ফল, নৈবেদ্যের আয়োজন, সারাবছরের গেরস্থালির আড়ষ্টতা উড়িয়ে পুজোর আগের সন্ধ্যায় গিন্নিদের ধুনুচি নাচ, সন্ধেবেলায় পুতুল নাচের আসর, ছোটদের একসঙ্গে আতসবাজি পোড়ানো থেকে সমবেত নাচগানের আসর--- সবকিছুতেই রইল নিখুঁত পরিকল্পনা আর পরিপাটি প্রয়োগ। সেই সঙ্গে টানা তিনদিন সপরিবারে পাত পেড়ে খাওয়াদাওয়া--- সবকিছুর মধ্যেই রয়ে গেল, বাংলার সেই সাবেক কালীপুজো তথা দীপাবলি উৎসবের আমেজ। কোনও রাজনৈতিক নেতা, বড় বা ছোটপর্দার নায়কনায়িকা বা প্রচারিত সমাজসেবীর হাতে উদ্বোধন নয়।
চতুর্থ বছরে পা দেওয়া তেঘড়িয়া রঘুনাথপুরের এই গোপীকানন আবাসনের এবারের এই কালীপুজোর আদ্যন্ত আলো ছড়ালেন এখানকার বাসিন্দারা। উদ্বোধন নয়, শাস্ত্র মেনে মায়ের বোধনেই যে আসল আনন্দ, সেটাই যেন বুঝিয়ে দিলেন, এখানকার ১৫০ টি পরিবারের প্রায় ৫০০ জন সদস্য।
