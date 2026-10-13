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তৃতীয়াতেই মনখারাপ: বাতিল হল সরকারি কর্মীদের পুজোর ছুটি, নবান্নের কড়া বিজ্ঞপ্তি জেনে নিন কাদের অফিস যেতেই হবে

West Benga Govt Employee Puja Holiday: ছুটি বাতিলের পাশাপাশি সুরক্ষাব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে বন দপ্তর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, পুজোর ক'দিন জঙ্গলমহলের গভীর ও দুর্গম বনাঞ্চলে এবং সংবেদনশীল পকেটগুলিতে মানুষের টহলের পাশাপাশি বিশেষ ড্রোন (Drone) উড়িয়ে আকাশপথেও নজরদারি চালানো হবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 13, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:16 PM IST
তৃতীয়াতেই মনখারাপ: বাতিল হল সরকারি কর্মীদের পুজোর ছুটি, নবান্নের কড়া বিজ্ঞপ্তি জেনে নিন কাদের অফিস যেতেই হবে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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