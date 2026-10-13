/তৃতীয়াতেই মনখারাপ: বাতিল হল সরকারি কর্মীদের পুজোর ছুটি, নবান্নের কড়া বিজ্ঞপ্তি জেনে নিন কাদের অফিস যেতেই হবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঢাকের কাঠি পড়তে না পড়তেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের এক বিশেষ অংশের জন্য নেমে এল মনখারাপ করা খবর। দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার মুখে, অর্থাৎ তৃতীয়াতেই সরকারি কর্মীদের এক বিশেষ দফতরের ছুটির দিনে বড়সড় কাটছাঁট করল রাজ্য সরকার। পুজো উপলক্ষে যে লম্বা ছুটির অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন কর্মীরা, সেই ছুটি আপাতত বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের তরফে আগাম নির্দেশিকা জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সব দফতরে নয়, কোপ পড়ল নির্দিষ্ট এক বিভাগে
অক্টোবর মাসজুড়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের লম্বা ছুটির তালিকা আগেই প্রকাশ করেছিল নবান্ন। তবে এবার উৎসবের আবহে বিশেষ একটি দপ্তরের কর্মীদের সেই আনন্দে কার্যত জল ঢালা হলো। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশিকা সমস্ত সাধারণ সরকারি দপ্তরের জন্য প্রযোজ্য নয়। এছাড়া হাসপাতাল, দমকল বা পুলিশের মতো চিরাচরিত জরুরি পরিষেবার কর্মীদের নিয়েও কোনো নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ছুটির কোপ পড়েছে মূলত বন দপ্তরের (Forest Department) কর্মীদের ওপর।
কেন পুজোর ছুটি বাতিল করল বন দপ্তর?
উৎসবের মরশুমে কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন? সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এর পেছনে রয়েছে গভীর নিরাপত্তা এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষার বড়সড় কারণ:
১. জঙ্গলমহলের নিরাপত্তা: উৎসবের দিনগুলিতে জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অনুপ্রবেশ না ঘটে, তা নিশ্চিত করাই বন দপ্তরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
২. বন্যপ্রাণী ও চোরাশিকার রোখা: পুজোর ভিড় ও সাধারণ মানুষের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গলে চোরাশিকারি (Poaching) বা বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে দুষ্কৃতীরা। সেই অবৈধ কাজকর্ম রুখতে বনকর্মীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।
৩. বন এলাকায় বাড়তি নজরদারি: পর্যটকদের ভিড় এবং জঙ্গলে কাঠ পাচার বা পরিবেশ ধ্বংসের যে কোনো চক্রান্ত ভেস্তে দিতেই কর্মীদের মাঠে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সমস্ত কারণ পর্যালোচনা করেই কর্মীদের ছুটির দিন সরাসরি কাটছাঁট করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য।
ঘন জঙ্গলে চলবে আধুনিক ড্রোন নজরদারি
ছুটি বাতিলের পাশাপাশি সুরক্ষাব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে বন দপ্তর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, পুজোর ক'দিন জঙ্গলমহলের গভীর ও দুর্গম বনাঞ্চলে এবং সংবেদনশীল পকেটগুলিতে মানুষের টহলের পাশাপাশি বিশেষ ড্রোন (Drone) উড়িয়ে আকাশপথেও নজরদারি চালানো হবে। ফলে বনকর্মীদের শুধু মাঠেই নয়, মনিটরিং রুমেও সমানভাবে বাড়তি দায়িত্ব ও কাজের চাপ সামলাতে হবে।
উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষ যখন মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে ব্যস্ত থাকবেন, তখন বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে জঙ্গলমহলের অতন্দ্র প্রহরী হয়েই দিন কাটাতে হবে বন দপ্তরের কর্মীদের।