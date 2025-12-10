Govt Employee's January Holidays: জানুয়ারিতে পরপর অনেকগুলি দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা! দুর্দান্ত ঘোষণায় উল্লসিত...

Govt Employee's January Holidays: জানুয়ারিতে পরপর অনেকগুলি দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা! দুর্দান্ত ঘোষণায় উল্লসিত...
Holidays for West Bengal Govt Employees: জানুয়ারিতে পরপর বেশ কয়েকটি দিন ছুটি সরকারি কর্মীদের! এই দুর্দান্ত ঘোষণাটি নবান্নের। ফলে উল্লাসে ফেটে পড়েছেন সরকারি কর্মীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন জানুয়ারিতে পরপর ১০ দিন ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের! ঘোষণা নবান্নের। আর এহেন খবরে উল্লসিত পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা (WB Government Employees)। আর নতুন বছর পড়ার আগেই আসন্ন ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন। দেখা যাচ্ছে, ছুটির সংখ্যা নেহাত কম নয়। নতুন বছরের প্রথম মাসেই ৪-৫ দিন করে দু'বার ছুটি পাবেন সরকারি কর্মীরা। কবে পড়ছে সেই তারিখগুলি?
২০২৬ সালে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটির তালিকা
সম্প্রতি ২০২৬ সালে সরকারি কর্মীদের ছুটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে টানা ৫দিনের ছুটি আর শেষের দিকে টানা ৪ দিনের ছুটি মিলবে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘোষণায় যারপরনাই খুশি সরকারি কর্মীর। শুধু সরকারি অফিস নয়, বন্ধ থাকছে স্কুল-কলেজও। ছুটির লিস্ট বলছে, সরকারি কর্মীদের এই ছুটি শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি, শনিবার থেকে।
জানুয়ারির কোন কোন তারিখে ছুটি সরকারি কর্মীদের?
জানুয়ারির প্রথম ভাগে
১ জানুয়ারি-- ইংরেজি নববর্ষের ছুটি
১০ জানুয়ারি, শনিবার
১১ জানুয়ারি, রবিবার
১২ জানুয়ারি, সোমবার-- এদিন জাতীয় যুবদিবস, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন
১৪ জানুয়ারি, বুধবার মকর সংক্রান্তি
অর্থাৎ, প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি দিন, পরে মাঝে মঙ্গলবার একটি ছুটি নিলেই টানা ৫ দিনের বিরতি পেয়ে যাবেন সরকারি কর্মীরা। মোট ৬দিন।
এ তো গেল জানুয়ারির প্রথম ভাগের ছুটি। এখানেই শেষ নয়। জানুয়ারির শেষের দিকেও রয়েছে ছুটি!
জানুয়ারির শেষ ভাগে
২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার নেতাজি জয়ন্তী আবার সরস্বতী পুজো
২৪ জানুয়ারি শনিবার
২৫ জানুয়ারি রবিবার
২৬ জানুয়ারি সোমবার-- প্রজাতন্ত্র দিবস
অর্থাৎ, টানা ৪ দিনের ছুটি। এর অর্থ, গোটা মাস জুড়ে সরকারি কর্মীরা দু ভাগে মোট ১০টি ছুটি উপভোগ করবেন!
