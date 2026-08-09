'হোম মিনিস্টার নিজে ডুয়িং নুইসেন্স, হি ইজ এ নুইসেন্স ক্রিয়েটর', পানিহাটি বিক্ষোভ নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পানিহাটিতে নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পানিহাটি পাঁচমাথার মোড় থেকেই তাঁর গাড়িকে ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি যেতে বাধা দেওয়া হয়। এমনকি মমতার গাড়িতে জুতো, কাদা ছোড়া হয়। গোটা ঘটনার জন্য পুলিসকে কাঠগড়ায় তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবিবার পানিহাটিতে মমতার সঙ্গে গিয়েছিলেন কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও দোলা সেন। মমতার গাড়ির উপরে হামলার পরই সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে জনতার বিক্ষোভ ঠেলে মমতাকে বের করে আনে পুলিস। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য একেবারে অন্যরকম।
বিক্ষোভের ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনারা দেখুন আমার গাড়িতে এত বড়বড় ইট মেরেছে। অন্যদিকে, কল্য়াণ বন্দ্যোপাদ্যায় বলেন, দিদির ২-৩টে সিকিউরিটির জন্য আমরা বেঁচে গিয়েছি। নাহলে শেষ হয়ে যেতাম আমরা। শুভেন্দু অধিকারী পুলিসের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। কল্যাণকে থামিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হোম মিনিস্টার নিজে ডুয়িং নুইসেন্স। হি ইজ এ নুইসেন্স ক্রিয়েটর। ভয়ংকর অবস্থা চলছে। পুলিস এখন বিজেপির কার্ড হোল্ডার হয়ে গিয়েছে।
হালিশহরের ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দোষ করেছেন। অত্যাচার হয়েছে, মহিলাদের সম্মান করেননি। আমি সব মানছি। আভয়ার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিচার দিতে পারেননি। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাদা ছুড়বেন, চোর চোর বলবেন, জুতোর মালা পরাবেন-হোওয়াট ইজ দিস! এটা বেঙ্গলের সংস্কৃতি নয়। এটাতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্য সভাপতির সমর্থন নেই। এটা আপনারা শুনে নিন, যদি কেউ বিজেপির নাম করে এসব করে তাহলে শুনুন, ভাবছেন আমরা সবাই আপানার জয়জয়কার করব, তাহলে আপনারা ভুল করছে। আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে।
কী হয়েছিল
রবিবার হালিশহর যেতে গিয়ে শহরের পাঁচমাথার মোড় থেকে বাধার সম্মুখীন হতে থাকেন মমতা। হালিশহরের ভূতবাগান পানবন্দি এলাকায় বাড়ি ওই নিহত যুবকের। সেই রাস্তায় আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল জনতা। তাঁরা মমতা গাড়ি দেখেই চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। মমতার সঙ্গে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ও দোলা সেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি দিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সেইসময় মমতাকে ঘিরে প্রবল হই হট্টগোল শুরু করে জনতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ওই কর্মীর বাড়ি তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা-জুতো ছোড়া হয়। দেওয়া হয় চোর চোর স্লোগান। তিনি যে ওই জায়গায় যাচ্ছেন তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। তার পরেও কেন এমন হাঙ্গামা!এটা পূর্ব পরিকল্পিত। পুলিসের নিষ্কৃয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। পুলিস কর্ডন করে মমতাকে বাইরে বের করে আনে।
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