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'হোম মিনিস্টার নিজে ডুয়িং নুইসেন্স, হি ইজ এ নুইসেন্স ক্রিয়েটর', পানিহাটি বিক্ষোভ নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

Mamata on Panihati Agitation: বিক্ষোভের ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনারা দেখুন আমার গাড়িতে এত বড়বড় ইট মেরেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:37 PM IST
'হোম মিনিস্টার নিজে ডুয়িং নুইসেন্স, হি ইজ এ নুইসেন্স ক্রিয়েটর', পানিহাটি বিক্ষোভ নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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