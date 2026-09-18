/আরও আগুন চাই, আরও তাপ চাই: সিটঙে নববধূর অনুরোধে বারবিকিউয়ের আগুনে কী মেশানো হয়েছিল? তারপরই ঝলসে গেল দেহ, ভয়ংকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিয়ের পর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে চরম বিপদের মুখে পড়লেন নববিবাহিত দম্পতি। দার্জিলিং জেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শান্ত পর্যটনকেন্দ্র সিটং-এর একটি হোমস্টেতে বারবিকিউ করতে গিয়ে বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে গেলেন স্বামী ও স্ত্রী দু’জনেই। আহতদের মধ্যে নববধূর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনা কী ভাবে ঘটল এবং বারবিকিউর আগুনে ঠিক কী ব্যবহারের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল-- তা নিয়ে হোমস্টে কর্তৃপক্ষের বয়ানে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।
আহতদের পরিচয়
আহত দম্পতি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁদের বিয়ে হয়েছিল এবং মধুচন্দ্রিমার উদ্দেশ্যে তাঁরা পাহাড়ি জনপদ সিটং-এ ঘুরতে আসেন। আগুনে গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন নববিবাহিতা নিকিতা সাহা (দাস)। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে দগ্ধ ও আহত হয়েছেন তাঁর স্বামী সমীর দাসও।
বারবিকিউর আগুনে কী দেওয়া হয়েছিল?
হোমস্টে মালিকের দাবি অনুযায়ী, বারবিকিউর কাঠকয়লার আগুনকে কৃত্রিমভাবে দ্রুত উসকে দিতেই বিপত্তি ঘটে। ঘটনার দিন রাতে দম্পতি নিজেরাই বারবিকিউ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হোমস্টের কর্মীরা কাঠকয়লা সাজিয়ে বারবিকিউর সমস্ত আয়োজন শেষ করে তাঁদের ডেকে পাঠান। অভিযোগ, কয়লার আগুনের আঁচ কিছুটা কম থাকায় দম্পতি হোটেলের কর্মচারীকে আগুনের শিখা আরও বাড়ানোর জন্য চাপ দেন।
কর্মচারী তখন তাঁদের সতর্ক করে জানিয়েছিলেন যে, কাঠকয়লার আগুন স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে জ্বলে, তা চটজলদি বাড়ানো যায় না। আগুন হঠাৎ দ্রুত বাড়াতে গেলে কেরোসিনের মতো কোনও তরল দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। হোমস্টে কর্তৃপক্ষের দাবি, সতর্কবার্তা সত্ত্বেও দম্পতির পীড়াপীড়িতেই কয়লার ওপর কেরোসিন ঢালা হয়। আর কেরোসিন ঢালার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে চরম বিপর্যয়। আগুনের শিখা তীব্র বিস্ফোরণের মতো দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এবং পলকের মধ্যে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
কী ভাবে দগ্ধ হলেন নববধূ?
হোমস্টের মালিক সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, বারবিকিউ শুরু হওয়ার আগে নিকিতাকে আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসার জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছিল। পাশাপাশি চুল বেঁধে রাখা এবং সুতির পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, তিনি আগুনের অত্যন্ত কাছে বসেছিলেন এবং তাঁর গায়ে সিন্থেটিক বা পলিয়েস্টারের পোশাক ছিল। কেরোসিন ঢালার ফলে আগুনের লেলিহান শিখা লাফিয়ে উঠতেই তা মুহূর্তের মধ্যে নিকিতার পোশাকে ধরে যায়। পলিয়েস্টারের কাপড় গায়ের সঙ্গে দ্রুত এঁটে গিয়ে সারা শরীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর স্বামী সমীর দাসও দগ্ধ হন।
উদ্ধারকাজ ও তদন্ত
আগুনে পুড়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হতেই হোমস্টের অন্যান্য কর্মী ও স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। দ্রুত নিকিতা ও সমীরকে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন নিকিতার শারীরিক অবস্থা বেশ সংকটজনক বলে জানা গেছে।
ঘটনার খবর পেয়ে সিটংয়ের স্থানীয় পুলিস প্রশাসন বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে। হোমস্টে মালিকের দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হোটেল কর্মচারীদের কোনো গাফিলতি ছিল কি না, তাও জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হচ্ছে। পাহাড়ে দমকা হাওয়া ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকায় খোলা জায়গায় বারবিকিউ বা ক্যাম্পফায়ারের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সতর্কতা ও নির্দেশিকা মেনে চলা প্রয়োজন, এই দুর্ঘটনা তা ফের স্পষ্ট করে দিল।
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