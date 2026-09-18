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আরও আগুন চাই, আরও তাপ চাই: সিটঙে নববধূর অনুরোধে বারবিকিউয়ের আগুনে কী মেশানো হয়েছিল? তারপরই ঝলসে গেল দেহ, ভয়ংকর তথ্য

Sittong Homestay Barbeque fire incident: আগুনে পুড়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হতেই হোমস্টের অন্যান্য কর্মী ও স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। দ্রুত নিকিতা ও সমীরকে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:36 PM IST
আরও আগুন চাই, আরও তাপ চাই: সিটঙে নববধূর অনুরোধে বারবিকিউয়ের আগুনে কী মেশানো হয়েছিল? তারপরই ঝলসে গেল দেহ, ভয়ংকর তথ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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