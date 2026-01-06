Mrinmay Majumdar: এসি কোচের বেডশিট 'চুরি'? ব্যাগে পুরছেন বিজেপি নেতা! ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়...

Mrinmay Majumdar: এসি কোচের বেডশিট 'চুরি'? ব্যাগে পুরছেন বিজেপি নেতা! ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়...
BJP Leader stealing bedsheet from train AC coach viral video news: ট্রেনের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে... যদিও মৃন্ময় মজুমদার দাবি করেছেন, এরকম অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।
বিধান সরকার: এসি কামরায় বেডশিট ব্যাগে ঢুকিয়ে নেওয়ার অভিযোগ! বিজেপির আইনজীবী নেতার ভিডিয়ো ভাইরাল। আর তা ঘিরেই শোরগোল! যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন।
চুঁচুড়ার বাসিন্দা বিজেপি নেতা মৃন্ময় মজুমদার। পেশায় তিনি একজন আইনজীবী। আগে তৃণমূলের লিগাল সেলের নেতা ছিলেন। ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। সোমবার হূল এক্সপ্রেসে সিউড়ি আদালতে যাচ্ছিলেন। সেই ট্রেনের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে ট্রেনের যাত্রীদের জন্য এসি কামরায় যে বেডশিট দেওয়া হয়, সেই বেডশিট তিনি নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে নেন বলে অভিযোগ ওঠে। আর এই নিয়ে তুমুল শোরগোল বেঁধে গিয়েছে।
এই ঘটনায় তৃণমূলের হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন কটাক্ষ করে বলেন, চিন্তা করুন একজন বিজপি নেতা আইনজীবী বেডশিট চুরি করে ধরা পড়েছেন! এই বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী করবে! ওদিকে মৃন্ময় মজুমদার দাবি করেছেন, এরকম অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন।
এদিকে 'চুঁচুড়ার বিজেপি নেতা ট্রেনের চাদর চুরি করছিলেন' বলে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ-
