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ঝড়ের রাতে এসেছিল 'বুড়ি মা'! রহস্যে ঘেরা তিনশো বছরের অলৌকিক কাহিনি... শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়

Burima Pujo: চুঁচুড়ার প্রাচীন বুড়ি মা-র পুজোর ৩০০ বছরের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ঝড়-বৃষ্টির রাতে আগমন। গাঙ্গুলি বাড়ি থেকে ব্যানার্জি বাড়ির দালানে স্থানান্তর। ফিরে দেখা ইতিহাস ও অলৌকিক বিশ্বাসের অজানা কাহিনী।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 17, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 02:27 PM IST
ঝড়ের রাতে এসেছিল 'বুড়ি মা'! রহস্যে ঘেরা তিনশো বছরের অলৌকিক কাহিনি... শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়
Image Credit: বুড়ি মা (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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