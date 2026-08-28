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ঘরের দেওয়ালে লেখা ‘দায়ী রবীন্দ্রনাথ’, একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-মেয়ের মৃত্যু! বাড়ছে রহস্য

হুগলির ধনিয়াখালিতে ভাড়া বাড়ি থেকে একই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল, ‘আমাদের তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ।’ কে এই রবীন্দ্রনাথ, কেন তাঁর নাম লেখা হয়েছে এবং দেওয়ালের লেখাটি মৃত পরিবারেরই কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:46 PM IST
ঘরের দেওয়ালে লেখা ‘দায়ী রবীন্দ্রনাথ’, একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-মেয়ের মৃত্যু! বাড়ছে রহস্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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