/ঘরের দেওয়ালে লেখা ‘দায়ী রবীন্দ্রনাথ’, একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-মেয়ের মৃত্যু! বাড়ছে রহস্য

বিধান সরকার: ঘরের দেওয়ালে লেখা একটি বাক্যকে ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে হুগলির ধনিয়াখালিতে। একই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সোমসপুর দুলেপাড়ায়। ভাড়া নেওয়া বাড়ির ঘর থেকেই তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। আর সেই ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল— ‘আমাদের তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ।’ কে এই রবীন্দ্রনাথ? কেন তাঁর নাম লেখা হল? দেওয়ালের ওই লেখা মৃত পরিবারেরই কি না? সবকিছুই খতিয়ে দেখছে পুলিস।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত সোমসপুর দুলেপাড়ায় একটি দোতলা বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকত পরিবারটি। প্রায় তিন মাস আগে ওই বাড়িতে ভাড়া এসেছিল তারা। হঠাৎই ওই বাড়ি থেকে তিনজনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধনিয়াখালি থানার পুলিস। ঘরের ভিতর থেকে তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দেহগুলি ধনিয়াখালি হাসপাতালে পাঠানো হয়।
একই পরিবারের তিনজনের একসঙ্গে এমন মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। তবে সবচেয়ে বেশি রহস্য তৈরি হয়েছে ঘরের দেওয়ালে লেখা একটি বাক্যকে ঘিরে। সেখানে লেখা রয়েছে, ‘আমাদের তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ।’ পুলিস এখন খোঁজ করছে, এই রবীন্দ্রনাথ কে? মৃত পরিবারের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল? কোনও ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, নাকি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে—সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পাশাপাশি দেওয়ালে লেখা ওই বাক্যটি সত্যিই মৃত পরিবারের কোনও সদস্য লিখেছিলেন কি না, সেটিও তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পুলিস লেখাটির উৎস এবং হাতের লেখার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিক অনুমান, তিনজনই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন। তবে কেন একই পরিবারের তিনজন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁদের মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা বা অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
তিনজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান হুগলি গ্রামীণ পুলিসের আধিকারিকরাও। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পরিবারের পরিচয়, তাঁদের অতীত এবং স্থানীয়দের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, মাত্র তিন মাস আগে ওই বাড়িতে ভাড়া আসা পরিবারটির সঙ্গে কারও কোনও বিবাদ ছিল কি না। ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বা বিরোধ ছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিস। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার অনুমান করা হলেও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর আসল কারণ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু এবং ঘরের দেওয়ালে লেখা রহস্যময় বার্তা—এই দুই বিষয়কে ঘিরেই আপাতত ধনিয়াখালির এই ঘটনায় রহস্য আরও বাড়ছে।
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