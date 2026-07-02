Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ধারালো কাটারি সঙ্গে নিয়ে রাতে ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে ভয়ংকর খুন! অন্ধকারে আড়াল থেকে বেরিয়ে

ধারালো কাটারি সঙ্গে নিয়ে রাতে ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে ভয়ংকর খুন! অন্ধকারে আড়াল থেকে বেরিয়ে

Hooghly Horror: মুখে গামছা বেঁধে বাড়িতে ঢোকে গোপাল, বাথরুমের পাশে কাটারি নিয়ে অপেক্ষা করে, তারপর সুযোগ বুঝে ওহিদার গলা কেটে পালিয়ে যায়। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই খুনের চেষ্টা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পুলিস।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 02, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:48 PM IST
ধারালো কাটারি সঙ্গে নিয়ে রাতে ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে ভয়ংকর খুন! অন্ধকারে আড়াল থেকে বেরিয়ে
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের নিয়ম, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের
Digha Rath Yatra52 min ago
2
Knight Riders Cricket Ground56 min ago
3
Tarapith1 hr ago
4
West Bengal Workers Daily Wage Hike1 hr ago
5
gold price1 hr ago