/ধারালো কাটারি সঙ্গে নিয়ে রাতে ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে ভয়ংকর খুন! অন্ধকারে আড়াল থেকে বেরিয়ে

বিধান সরকার: ১১ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গিয়ে প্রেমিকার গলা কেটে খুন! পান্ডুয়ায় গৃহবধূ খুনে গ্রেফতার প্রেমিক। হুগলির পান্ডুয়ার ঘটনা। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই খুন। ঘটনার তদন্তের জন্য ১০ দিনের পুলিসি হেফাজত চেয়ে ধৃতকে আজ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পান্ডুয়া থানার পুলিস।
দাঁপুরের দা-কাণ্ড
হুগলির পাণ্ডুয়ার দাঁপুরের গৃহবধূ ওহিদা খাতুনকে ধারালো কাটারি দিয়ে গলা কেটে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হল তাঁর প্রেমিক গোপাল ক্ষেত্রপাল। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই খুনের চেষ্টা। ঘটনার তদন্তের জন্য ১০ দিনের পুলিসি হেফাজত চেয়ে ধৃতকে আজ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পান্ডুয়া থানার পুলিস।
১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে রাত ১১টায়
পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত ১১ টা নাগাদ পান্ডুয়ার দাঁপুর এলাকায় গৃহবধূ ওহিদা খাতুনকে (৩৪) ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করে তার প্রেমিক। বুধবার ওহিদার দিদি ফরিদা বিবি পান্ডুয়া থানায় গোপাল ক্ষেত্রপালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত গোপাল গুরাপ থানা এলাকার কুলবাড়ুই গ্রামের বাসিন্দা। ফরিদার অভিযোগ, গোপালের সঙ্গে ওহিদার কয়েক বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওহিদার দুই মেয়ে রয়েছে।
পালানোর ছক কষেছিল
অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে মুখে গামছা বেঁধে দাঁপুরে ওহিদার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকে গোপাল। বাথরুমের পাশে কাটারি নিয়ে অপেক্ষা করে। তারপর সুযোগ বুঝে ওহিদার গলা কেটে পালিয়ে যায়। তদন্তে নেমে বুধবার রাতে পান্ডুয়ার হরাল হাটতলা-সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত গোপাল ক্ষেত্রপালকে গ্রেফতার করে পুলিস। বৈঁচি থেকে ট্রেন ধরে পালানোর ছক কষেছিল সে। তার আগেই পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। জেরায় ধৃত খুনের দায় স্বীকার করেছে বলে পুলিসের দাবি।
সঙ্গে আনে ধারালো কাটারি
পুলিসের কাছে গোপাল স্বীকার করেছে, ওহিদার মেয়েরা বড় হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। মঙ্গলবার রাতে গুরাপের কুলবাড়ুই থেকে কাটারি নিয়ে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে দাঁপুরে ওহিদার শ্বশুরবাড়িতে সাইকেল চালিয়ে আসে সে। সেখানেই খুন করে ওহিদাকে। রাতেই পুলিস দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার আরও তদন্তের জন্য ধৃত গোপাল ক্ষেত্রপালকে ১০ দিনের পুলিসি হেফাজত চেয়ে আজ চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পান্ডুয়া থানার পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
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