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স্বামী-শ্বশুর দুজনে মিলে... মধুমিতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতেই ভয়ংকর অত্যাচারের পর্দাফাঁস

Hooghly housewife death: ২০২০ সালের ২৩ নভেম্বর ত্রিবেণীর বাসিন্দা বিনীত কোনাইয়ের সাথে বিয়ে হয়েছিল মধুমিতা সোলাঙ্কির। দেড় মাস মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করে দেড়বছরের মাথায় ২০২২-এর ১১ জুলাই মধুমিতার মৃত্যু হয়। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:46 PM IST
স্বামী-শ্বশুর দুজনে মিলে... মধুমিতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতেই ভয়ংকর অত্যাচারের পর্দাফাঁস
Image Credit: বিয়ের দিনে মধুমিতা (নিজস্ব ছবি)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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