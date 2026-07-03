/স্বামী-শ্বশুর দুজনে মিলে... মধুমিতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতেই ভয়ংকর অত্যাচারের পর্দাফাঁস

বিধান সরকার: আগুনে পুড়িয়ে হত্যা গৃহবধূকে। গৃহবধূর মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতেই স্বামী ও শ্বশুরকে যাবজ্জীবন সাজা শোনালো চুঁচুড়া আদালত। মৃতার নাম মধুমিতা সোলাঙ্কি কোনাই।
২০২০ সালের ২৩ নভেম্বর ত্রিবেণীর বাসিন্দা বিনীত কোনাইয়ের সাথে বিয়ে হয়েছিল মধুমিতা সোলাঙ্কির। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, অতিরিক্ত পণের দাবিতে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বিয়ের পর থেকেই মধুমিতার উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। ক্রমশই অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। এরপর ২০২২-এর ২৭ মে মধুমিতার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় স্বামী, শ্বশুর মিলে।
হুগলি জেলা মুখ্য সরকারী আইনজীবি শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন,"গত ২০২২ সালের ২৭ মে মৃতার স্বামী বিনীত তার স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়। এরপর শ্বশুর বিশ্বনাথ পুত্রবধূর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। গৃহবধূর আর্তনাদ চিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। চিকিৎসার জন্য প্রথমে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ২৮ মে হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই অগ্নিদগ্ধ মধুমিতা তাঁর জবানবন্দিতে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানান।"
অবস্থার অবনতি হওয়ায় মধুমিতাকে কলকাতার মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। ৭৫ শতাংশ অগ্নিদ্বগ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, প্রায় মাস দেড়েক মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন মধুমিতা। শেষে ২০২২-এর ১১ জুলাই মধুমিতার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় গৃহবধূর বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্বামী, শ্বশুর সহ পরিবারের চার জনের বিরুদ্ধে ৪৯৮(বধূ নির্যাতন), ৩০২(খুন) এবং ৩৪(সংগঠিত ভাবে অপরাধ) ধারায় মামালা চলে। ১২ জনের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়।
পরবর্তী কালে এই মামলা থেকে গৃহবধূর শ্বাশুড়ি ও দেওরকে খালাস দেওয়া হয়। প্রায় চার বছর মামলা চলার পর চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় স্বামী বিনীত ও শ্বশুর বিশ্বনাথ কোনাইকে দোষী সাবস্ত করেন। দুজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন। বধূ নির্যাতনের ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের জেল এবং খুনের দায়ে ১০০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেল সাজা শোনান।
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