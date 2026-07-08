মৃত্যুর পরেও ধর্ষণ, বস্তায় পুরতে পা ভাঙা হয় কোদাল দিয়ে! 'এনকাউন্টার সঠিক', বলছেন জিরাটের নির্যাতিতার বাবা

বিধান সরকার: বারুইপুরের মতোই অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল জিরাটের নাবালিকা ছাত্রীকে। 'এনকাউন্টার সঠিক', বলছেন সেই ছাত্রীর বাবা। ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। শীতের সন্ধায় প্রাইভেট টিউশন পরে বাড়ি ফিরছিল বছর তেরোর ছাত্রী। হুগলির জিরাট স্মৃতি মন্দির পাড়ায় গৃহশিক্ষিকার কাছে পড়তে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। অন্যদিন যেমন যেত। পড়া শেষে গৃহশিক্ষিকার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রতিদিনের মতো বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল যে, সে বাড়ি ফিরছে। সেইমতো তার বাবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ে আর বাড়ি ফেরেনি।
তাকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে হাটতলার একটি বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চলে নির্মম অত্যাচার। গণধর্ষণের পর তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে গভীর রাতে বস্তাবন্দি করে ইটভাটার পিছনের খালে ফেলে দেয় বর্বরের দল। বস্তায় ভরার সময় ছাত্রী পা-ও ভেঙে দেওয়া হয় কোদাল দিয়ে। মৃত্যুর পরেও ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হয় ফোন করে। ছাত্রীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান পায়নি।
বলাগড় থানার পুলিস তদন্তে নেমে ইটভাটার সিসিটিভি ফুটে খতিয়ে দেখে। যেখান থেকে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করা হয়েছিল, সেখানে তার জুতো পাওয়া যায়। ওই এলাকা থেকেই উদ্ধার হয় ছাত্রীর সাইকেলও। শেষে খাল থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর বস্তাবন্দি দেহ। সেই ঘটনায় চুঁচুড়ার নিম্ন আদালত বিরল থেকে বিরলতম অপরাধে দুই অভিযুক্ত গৌরব মন্ডল ও কৌশিক মালিককে ফাঁসির সাজা সোনায়। আরেক অভিযুক্ত নাবালক থাকায় জুভেনাইল আদালতে তার বিচার হয়। পরে সে ছাড়া পায়। ওদিকে ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত আসামীরা হাইকোর্টে আবেদন করলে তাদের ফাঁসি সাজা রদ হয়ে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ আদালত।
বিরাটের সেই ছাত্রীর বাবা এদিন বারুইপুর এনকাউন্টারের পর বলেন, "আমার মেয়ের সঙ্গে যে ঘটনা হয়েছিল, বারুইপুরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা দেখলাম। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি। রাজ্য সরকার- মুখ্যমন্ত্রী যেটা করেছেন, বারুইপুরের ঘটনায় এনকাউন্টার, এটা একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। এই ধরনের অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে সমাজের ক্ষতি। নাবালিকাদের উপর যে অত্যাচার করবে তার শাস্তি-ই হওয়া উচিত।"
জিরাটের ছাত্রীর প্রতিবেশী থেকে গ্রামবাসীরা, যারা দোষীদের শাস্তি চেয়ে পথে নেমেছিলেন, মিছিল করেছিলেন। তাঁরাও একই কথা বলছেন। বলছেন, বারুইপুরের এই জঘন্য অপরাধের শাস্তি মৃত্যু-ই হওয়া উচিত। পাশাপাশি তাঁরা এটাও বলেন যে, শুধু এনকাউন্টার করে এই অপরাধ থামানো যাবে না। সরকারের আরও কড়া আইন আনা উচিত। এই ধরনের অপরাধ যারা করে, তারা বিকৃত মানসিকতার হয়।
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