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মৃত্যুর পরেও ধর্ষণ, বস্তায় পুরতে পা ভাঙা হয় কোদাল দিয়ে! 'এনকাউন্টার সঠিক', বলছেন জিরাটের নির্যাতিতার বাবা

Hooghly gang rape victim father on Baruipur encounter: রাজ্য সরকার- মুখ্যমন্ত্রী যেটা করেছেন, বারুইপুরের ঘটনায় এনকাউন্টার, এটা একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। নাবালিকাদের উপর যে অত্যাচার করবে তার এটাই শাস্তি হওয়া উচিত। বক্তব্য হুগলির জিরাটের নির্যাতিতা কিশোরীর বাবার।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:25 PM IST
মৃত্যুর পরেও ধর্ষণ, বস্তায় পুরতে পা ভাঙা হয় কোদাল দিয়ে! 'এনকাউন্টার সঠিক', বলছেন জিরাটের নির্যাতিতার বাবা
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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